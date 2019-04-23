Türkiye girişim ekosisteminin ilk çeyrek performansı ortaya çıktı. Buna göre, 2019'un Ocak-Mart döneminde Türkiye'deki girişimlere 13 işlemde toplam 19.6 milyon dolarlık yatırım yapıldı.
Startupswatch verilerine göre, 2019'un ilk 3 ayında girişimlere yapılan 19.6 milyon dolarlık yatırımın 2.5 milyon doları tohum, 1.7 milyon doları seri A ve 15 milyon doları seri B olarak gerçekleşti.
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, yatırımlar sektör bazında incelendiğinde de, bu dönemde en çok yatırım alan girişimlerin tesettür giyim, SaaS, yapay zeka, fintech ve perakende teknolojileri alanlarında faaliyet gösterdiği görülüyor.
ADETTE YÜZDE 38, TUTARDA YÜZDE 1.5 DÜŞÜŞ VAR
Startupswatch tarafından açıklanan rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre işlem adedinde yüzde 38, yatırım miktarında ise yüzde 1.5'lik düşüş yaşandığını gösteriyor.
Ekosistemin geçmiş dönem yatırımlarına bakıldığında ise, 13 işlem ile 2019'un ilk çeyreğinin, yatırım adedi bakımından 2016'dan bu yana en düşük çeyrek performansına sahne olduğu ortaya çıkıyor.
Yılın ilk 3 ayındaki yatırımların toplam tutarının, 2018'in ilk çeyreğine yakın bir seviyede gerçekleştiğini belirtmiştik. Daha önceki dönemlere bakmak gerekirse, 2019 Ocak-Mart dönemindeki 19.6 milyon dolarlık girişim yatırımlarının, 2017'nin ilk çeyreğindeki 26.3 milyon dolarlık yatırım tutarından yüzde 25 oranında daha düşük seviyede kaldığı görülüyor.
Buna karşın, 2019'un ilk 3 ayındaki yatırımların, 2016 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen 10.8 milyon dolarlık girişim yatırımlarını ise yüzde 81 oranında aştığı göze çarpıyor.
AVRUPA'DA 16'INCI SIRADAYIZ
2019 yılının ilk 3 aylık döneminde gerçekleşen girişim yatırımlarında Avrupa'da ilk sırada 1.8 milyar dolar İngiltere yer alıyor. Onu 1.1 milyar dolar Almanya ile takip ederken, üçüncü sırada da girişimlerine 1.08 milyar dolarlık yatırım çeken Fransa yer alıyor.
Bu dönemde, Avrupa'da iki basamak yükselerek kendine 16'ıncı sırada yer bulan Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ise geçen yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi yine 3'üncü sırada yer aldı.
Raporda, kişi başına düşen girişim yatırımları hakkında da bilgilere yer verildi. Bu konuda liderlik 79 dolar ile İsrail'in elinde bulunurken, Türkiye 0.25 dolar ile listedeki 39 ülke içinde 31'inci sırada kendine yer buldu.
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