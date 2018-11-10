Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, üniversite gençlerine ilham vermek ve gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmalarını sağlamak amacıyla Girişimcilik Vakfı tarafından her yıl düzenlenen Fellow Programı, geçtiğimiz yıl kendi rekorunu kırarak toplam 112 bin başvuru aldı. Nisan – Ekim 2018 tarihleri arasında eleme sürecinin gerçekleştiği programa 40 yeni fellow katıldı.



2018-2019 döneminde 14 farklı il ve 36 farklı üniversiteden fellowun yer alacağı programda rol modellerle tanışma, girişim elçileri olarak farklı etkinlik ve projelerde yer alma ve başkalarının hayatlarına da ilham vermek gibi farklı konseptler bulunuyor.



Fellow Programı'na katıla gençler, program dahilinde ulusal ve uluslararası bir ağın parçası oluyorlar. Her iki ayda bir rol model alabilecekleri girişimcilerle bir araya gelerek onların hikayelerinden ilham alma imkanı elde eden genç girişimciler, üniversitelerinde de girişim elçileri olarak görev yapıyor.

Girişimcilik Vakfı Fellow'larının en önemli misyonlarından birinin ise Girişimcilik Vakfı'nın “giveback” felsefesi doğrultusunda toplumdan aldıkları ile kazandıkları başarıyı yine toplumla paylaşarak başarıyı çoğaltmak olduğu belirtildi. Fellow'lar aynı zamanda program kapsamında 12 ay boyunca aylık 500 TL burs alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ