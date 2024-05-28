Giyim seçiminizin sağlık üzerindeki rolü: Pantolon giymeyi bırakırsanız vücudunuzda gözlemleyebileceğiniz 5 değişim!
Pantolonlar, modern giyim kültürünün temel bir parçasıdır. Bununla birlikte dönemin modasına göre giyilen pantolonun modeli değişse de pantolon her zaman tercih edilen bir giyim seçeneğidir. Peki, pantolon giymeyi bırakırsak ne olur, hiç düşündünüz mü? İşte, sizin için pantolon giymeyi bırakınca vücutta gözlenen 5 değişim!
Günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan pantolonlar, birçok kişi için rahatlık ve tarzın sembolüdür. Ancak, pantolon giymenin vücudumuz üzerindeki etkileri genellikle göz ardı edilir. Son zamanlarda bazı doktorlar, pantolon giymenin vücudumuzda nasıl bir değişikliğe neden olabileceğini inceledi. Biz de haberimizde pantolon giymeyi bırakmanın vücut üzerindeki etkilerini sizler için derledik. İşte, detaylar...
1. İÇ ORGANLARINIZ RAHATLAYABİLİR
Reflü uzmanı Jamie Koufman, dar kıyafetler ve kemerlerin yanı sıra pantolonların da özellikle birisi aşırı yemek yediğinde sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Yani karın içi basınç olarak bilinen mide üzerindeki baskı, asit reflüyü tetikleyebilir bu yüzden pantolon giyinmeyi bırakıp rahat giysiler tercih ettiğinizde bağırsak ve mide gibi iç organlarınız rahatlayabilir.
2. VÜCUTTAKİ KAŞINTILARDAN KURTULABİLİRSİNİZ
Farklı kumaşlara alerjiniz olabilir ve vücudunuzun zaman zaman kaşınmasının nedeni de budur. Ancak şiddetli kaşınmanın nedeni genellikle malzemenin bacaklarla olan sıkı temasıdır. Özellikle dar pantolon giyildiğinde kıyafetlerin vücutla olan yakın teması tetikleniyor ve vücutta şişme ile kaşınmaya neden oluyor. Ancak pantolon giymeyi bıraktığınızda bu kaşıntılar durabilir ve vücudunuz kendi nemini geri kazanarak kuru görüntüden kurtulabilir.
3. VÜCUDUNUZDAKİ SORUNLARI GÖRMEYE BAŞLAYABİLİRSİNİZ
Fizyoterapist Sammy Margo, pantolon giymenin kendinizi olduğunuzdan daha ince görmenize neden olabileceği konusunda uyarıyor. Vücuttaki tüm sorunlu noktaları gizlediklerinden egzersiz yapmaya ihtiyacımız olmadığı gibi yanlış bir duyguya sürükleyebilirler. Bu yüzden pantolon giymeyi bırakırsanız vücudunuzun bazı bölümlerinin ilginize ihtiyacı olduğunu fark edebilirsiniz ve bu, aktif bir yaşam tarzı seçmek için bir motivasyon yaratabilir.
4. SELÜLİTLER AZALABİLİR
Fransız bilimsel ataşesi Clelia Monteux, bacak bacak üstüne atarak oturmanın bacaklar etrafındaki kan ve lenfatik dolaşımını kısıtladığını aktarıyor ve pantolon giymenin bacaklardaki dolaşımı azaltarak selülit riskinin artmasına neden olabileceğini ekliyor.
5. BACAK SİVİLCELERİNDEN KAÇINABİLİRSİNİZ
Cilt Kanseri Merkezi'nde kurul onaylı bir dermatolog olan doktor Lauren Ploch, "Pantolonunuzu çok uzun süre giymekten dolayı gördüğ.üm üç büyük cilt sorunu intertrigo, folikülit veya tinea cruris'tir" diyor. Folikülit adlı cilt sorunu saç köklerindeki sivilce gibidir ve ter onları daha da kötüleştirebilir.
Yani folikülit yaşıyorsanız, daha bol giysiler giymeli ve antibakteriyel benzoil peroksit yıkama kullanmalısınız. Ayrıca tüm bu cilt sorunlarının temelinde, pantolon yüzünden ter bezlerinin düzgün çalışamaması yatar bu yüzden sık pantolon giymeyi azaltmak popoda ve bacakta oluşan sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olabilir.
Kaynak: The Sun, Daily Mail, Every Day Health