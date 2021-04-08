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Global Ports Holding eurobond refinansmanını artırma süreciyle sürdürecek

Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding (GPH),Kasım 2021 vadeli 250 milyon dolarlık Eurobond’un refinansmanını artırma süreci (Dutch Auction) ile devam ettirme kararı aldı.

Global Ports Holding'den Eurobond refinansmanı
HABERTURK.COM

Global Yatırım Holding iştiraki ve 4 kıtada, 13 ülkede toplam 19 limanı içeren bir portföyü bünyesinde barındıran kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH),borçluluğu azaltma stratejisi kapsamında yeni bir adım daha attı.

Londra Borsası’na kote durumda bulunan GPH, Kasım 2021 vadeli 250 milyon dolarlık Eurobond’un refinansmanını “artırma süreci” (Dutch Auction) ile devam ettirme kararı aldı.

Sürece portföyündeki Port Akdeniz’i Katar merkezli QTerminals’e 140 milyon dolar bedel ile devretmekle başlayan GPH, bu stratejisini alternatif piyasa enstrümanları vasıtasıyla sürdüreceğini ve bu kapsamda artırma usulü ile teklif toplamaya başlayacağını duyurdu.

VADESİNDEN ÖNCE İTFA

GPH tarafından yapılan duyuruda, daha önce Eurobond’un refinansmanı kapsamında süre uzatım çalışmalarına başlandığı ancak mevcut piyasa şartlarının tekrar değerlendirilmesi sonucu alternatifler arasında yer alan artırma süreci ile refinansmana devam etme kararı alındığı bilgisine yer verildi. Artırma usulü ile alımın 7 Nisan – 13 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceği ve Port Akdeniz satışından elde edilen gelirin bir bölümü ile Eurobond’un önemli bir kısmının makul piyasa şartlarında geri alınacağına değinildi. GPH’nin duyurusunda son olarak, Eurobond bakiyesinin vadesinden önce itfa edilmesi amacıyla ekstra likidite sağlamaya yönelik görüşmelerde de son aşamaya gelindiği ifade edildi.

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