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Kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality’nin desteklenmesi amacıyla oluşturulan 'Turquality Marka Destek Programı'na kabul edildi.

Global Ports Holding'in kendi alanında programa kabul edilen ilk şirket olduğu bildirilirken, portföyünde 13 ülkede 21 liman bulunan şirketin program ile birlikte yeni projelere odaklanacağı kaydedildi.

Turquality Marka Destek Programı’na kabul hakkında açıklamalarda bulunan Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, program kapsamında yürütecekleri projelerin, uluslararası arenada kendilerini daha da güçlendireceğini söyledi.

Emre Sayın, "13 ülkede 19’u kruvaziyer 2’si ticari olmak üzere 21 limanımız ile Karayipler’den Singapur’a kadar uzanan bir ağa sahibiz. Türkiye’ye döviz girdisi sağlamanın yanında bir sektörün standartlarını belirliyor ve bunu yaparken Türk firmalardan destek alıyoruz. Devletimizin tam da bu amaçla kurduğu Turquality programından alacağımız güç ile yürüttüğümüz projeler bizi daha da güçlendirecek” dedi.