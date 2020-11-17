Global Ports'tan İtalya hamlesi

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Global Ports Holding (GPH),İtalya’daki Taranto Limanı’nın kruvaziyer liman operasyonlarına ilişkin 20 yıl süre ile işletilmesine yönelik İyonya Denizi Liman Başkanlığı (Liman Başkanlığı) tarafından seçilerek bir imtiyaz sözleşmesi elde etti. Şirket geçtiğimiz günlerde de ortağı Balearia Group’un Valencia Kruvaziyer Limanı’nda imtiyaz sözleşmesi hakkı kazandığını, anlaşmaya göre limanın kruvaziyer operasyonlarını kendilerinin işleteceğini açıklamıştı.

Taranto Limanı’ndaki devlet tarafından finanse edilen ve yeni bir kruvaziyer terminalinin inşası da dâhil olmak üzere yaklaşık 28 milyon euroluk kruvaziyer liman altyapısı iyileştirme yatırımları devam ederken, bu yeni tesislerin inşaatının 2020 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.

GPH ve Liman Başkanlığı söz konusu anlaşmayı tamamlamak için birlikte çalışacak. Zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, imtiyaz sözleşmesi uyarınca; GPH, kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyimini ve işletme modelini de kullanarak 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren Taranto Limanı'ndaki tüm kruvaziyer liman operasyonlarını 20 yıl süreyle işletecek.

Taranto Kruvaziyer Limanı 2019 yılında yaklaşık 9 bin kruvaziyer yolcusu ağırlamıştı. Limanın Covid-19 öncesi 2020 yılında 14 binden fazla kruvaziyer yolcusu ağırlaması öngörülüyordu.

"KRUVAZİYER ODAĞIMIZ DAHA DA ARTTI"

Taranto Kruvaziyer Limanı’nın, GPH’nin kruvaziyer ağı için önemli bir ek olacağını ifade eden GPH CEO’su Emre Sayın, Akdeniz’deki varlıklarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Bir hafta içinde Akdeniz’de ikinci stratejik adımı attıklarını anlatan Sayın, “Taranto ve Valencia limanları için anlaşmaların gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. İki limanı da portföyümüze kattığımızda toplam 21 kruvaziyer limanını işletiyor olacağız. Stratejimiz doğrultusunda kruvaziyer odağımız daha da arttı. Kruvaziyer operasyonları Covid-19 pandemisinden önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de kruvaziyer turizmi uzun vadede önemini koruyor. Bu dönemde de dünyadaki önemli kruvaziyer limanları için önümüze çıkan fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.