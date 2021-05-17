Global Ports yabancı bir yatırımcıdan kredi sağladı

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Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki ve 4 kıtada, 13 ülkede toplam 19 kruvaziyer limanı içeren bir portföyü bünyesinde barındıran dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH),borçluluğunu azaltma stratejisini sürdürüyor.

Yabancı bir stratejik yatırımcı ile beş yıllık kredi anlaşması imzaladığını açıklayan GPH, anlaşmanın tamamlanmasının birtakım ön şartların yerine getirilmesine bağlı olduğunu açıkladı. Kredi kullanımının zamanlamasına ilişkin kesin bir beyanda bulunulması mümkün olmamakla birlikte işlemin Haziran 2021’in bitiminden önce tamamlanması bekleniyor. GPH, anlaşma kapsamında kreditöre teminat olarak varant ihraç etmeyi planlıyor.

Kredi ile yaratılacak kaynak, öncelikle GPH’nin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri’nin yurt dışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli Eurobond’unun vadesinden önce ve makul piyasa şartlarında itfası için kullanılacak. Bu işlemden elde edilecek kaynak GPH’nin kruvaziyer odağını artırma stratejisini destekleyecek esnek finansman çözümleri potansiyeli de sunuyor.

BAŞARILI BİR ANLAŞMA TAMAMLIYORUZ

Grubun borçluluğunu azaltma stratejisine sağlam adımlarla devam ettiklerini ifade eden GYH ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Söz konusu Eurobond’un faizi yüzde 8.125’iken, yeni kredi anlaşmamız sonucunda yıllık faiz maliyetimizi yüzde 5.25’e çekmiş olduk. Mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında başarılı bir anlaşmayı tamamlıyoruz” diye konuştu. Kutman, “Pandeminin küresel turizm sektörüne etkisine rağmen, turizmin en gözde segmenti olan kurvaziyer turizmine uzun vadeli pozitif bakış açımız devam ediyor. Bu bakış açımız piyasalarda destek gördüğü için uygun finansal koşullarda yeni bir anlaşma yapıp, yatırımcı ilgili görüyoruz. Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Anlaşma ile ilgili konuşan GPH CEO’su Emre Sayın kredi anlaşmasının şirketin finansal yapısını iyileştirme noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, “Kruvaziyer limanlarımıza yolcular gelmeye başladı. Büyük çoğunluğu da önümüzdeki birkaç hafta içinde yolcularını karşılayacak. 2020 belirsizliklerle dolu bir yıldı. 2021 ise umut dolu bir şekilde devam ediyor” dedi.