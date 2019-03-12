Global Yatırım Holding (GYH),2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide ciro bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 artarak 805.9 milyon TL’den 1 milyar 128 milyon 400 bin TL'ye yükseldi. GYH bünyesinde başta liman işletmeciliği, sıkıştırılmış doğalgaz satışları (CNG) ve elektrik üretimi olmak üzere tüm işkolları artışa katkı sağladı.

GYH, 2017’de açıkladığı 278.4 milyon TL'ye kıyasla 2018’de yüzde 67 artış ile 465 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti.

Sonuçlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, "Grup bünyesindeki şirketlerimiz organik büyümelerini sürdürürken, finansal ve operasyonel şoklara karşı dayanıklılıklarını bir kez daha kanıtladılar. Çeşitlendirdiğimiz portföyümüz, ihtiyatlı risk tedbirlerimiz ve kesintiye uğramayan yatırımlarımız ile yüksek oranlarda gelir ve FAVÖK artışının yanı sıra güçlü serbest nakit akışı yarattık. Son olarak, dört senelik yoğun sermaye taahhütlerimizin ardından bütün işkollarımız pozitif nakit akımı yarattı ve operasyonel amaçlı daha fazla sermaye girişine ihtiyaç duymuyorlar. 2019’da Global Yatırım Holding stratejik sektörlerine, sürdürülebilir büyümeye ve yeni pazarlardaki yatırım fırsatlarına odaklanmaya devam edecek" dedi.

YENİ LİMANLARIN İŞLETME HAKKINI ALDI

GYH’nin liman işletmeciliği iş kolunun uluslararası genişleme stratejisini sürdürdüğüne dikkat çeken Kutman, "Küba’da Havana Kruvaziyer Limanı’nın işletme haklarını alarak Amerika kıtasına ilk adımı attık" diye konuştu.

Amerika Kıtası’nda dünyanın en büyük kruvaziyer yolcu pazarı Karayipler odaklı genişlemenin liman işletmeciliğindeki hedefleri için kilit önem taşıdığını hatırlatan Kutman, "Antigua ve Barbuda Hükümeti ile St. John’s Kruvaziyer Limanı ve diğer kruvaziyer liman operasyonlarını işletmek üzere imtiyaz sözleşmesi imzaladık. Bahamalar’da Nassau Kruvaziyer Limanı'nın 25 yıl süre ile işletme imtiyazı ihalesi için vermiş olduğumuz teklif Bahamalar Hükümeti tarafından en iyi teklif seçildi. 2018’de ayrıca Hırvatistan’da bulunan Zadar Kruvaziyer Limanı’nın işletmesini devraldık” ifadesini kullandı.

'NATURELGAZ'DA HALKA ARZI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Doğalgaz iş kolu hakkında da açıklamalarda bulunan Kutman, "Elektrik üretimi iş kolumuz, Mardin biyokütle elektrik santralinin devreye alınmasıyla 83.3 MWe kurulu güce ulaştı" dedi.

GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser de, "2018, sıkıştırılmış doğal gaz iş kolundaki iştirakimiz Naturelgaz için de kuvvetli bir toparlanma ve önemli ve devamlılık arz eden mali gelişmeler içeren bir sene oldu. Büyüme strateji doğrultusunda, Naturelgaz için halka arz seçeneğini değerlendiriyoruz. Naturelgaz toplam taşıma doğalgaz pazarında yüzde 18-20, sadece CNG'de ise yüzde 75'e yakın pazar payına sahip" bilgisini paylaştı.

LİMAN GELİRLERİ YÜZDE 42 YÜKSELDİ

GYH faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmeciliğine ait 2018 yılı gelirlerinin, yıllık bazda yüzde 42’lik artış göstererek 601 milyon TL, FAVÖK'ün ise yıllık bazda yüzde 47’lik artışla 402.7 milyon TL olarak gerçekleştiği bildirildi.

GYH'nin elektrik üretimi işkolu da 2018’de gelirlerini iki katın üzerinde artırarak 83 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu dönemde elektrik üretimi işkolu geçen sene açıkladığı 0.1 milyon TL’ye kıyasla 7.1 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Açıklanan verilere göre, GYH'nin gaz sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz şirketinin gelirleri de spot gaz ticareti hariç yüzde 32 artarak 242.1 milyon TL, FAVÖK’ü ise dört kat artışla 40 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti.

Holdingin maden işkolu ise 2018’de geçtiğimiz yıla göre gelirlerini yüzde 29 artırarak 78.2 milyon TL olarak açıklarken, FAVÖK’ünü ise 22.0 milyon TL seviyesinde açıkladı.

Gayrimenkul işkolu gelirlerini de 61.1 milyon TL seviyesinde gelir açıkladı. Bu işkolunun bir önceki yıl 20.6 milyon TL olan FAVÖK'ünün ise 25.6 milyon TL seviyesine yükseldiği bildirildi.

GYH'nin menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirleri 2018 yılında yüzde 17 artarak 48.4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2017 senesinde 1.5 milyon TL olan FAVÖK ise 2018’de 2.9 milyon TL seviyesine yükseldi.