Kendisini "dijital varlık piyasalarının geleceğini inşa eden kripto türev borsası" olarak tanımlayan Globe ve Globe tokeni Globedx (GDT) araştırılıyor. Kripto para piyasasının en çok araştırılan paralarından Globedx (GDT) hakkkında merak edilenleri derledik.

GLOBEDX COİN NEDİR?

Globe, kurumların ve tüketicilerin bitcoin gibi dijital para birimlerini sürekli vadeli işlem sözleşmeleri yoluyla işlem gördüğü bir kripto türev borsasıdır. Globedx (GDT) coin de Globe'in ERC20 tabanlı token birimidir.

Y Combinator’dan mezun olanlan birkaç arkadaş tarafından kurulan Globe, sürekli vadeli işlemler, temel endeks fiyatını izleyen bir türev üründür. Riskten korunma ve risk yönetimi, kısa maruz kalma ve kaldıraçla alım satım sağladıkları için yüksek talep görüyorlar.

Globe tokenı Globedx (GDT) COİN, Gate.io borsasında listeleniyor.