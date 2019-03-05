Bayern Münih, Serge Gnabry ile yeni sözleşmeye vardı. Fildişi Sahili asıllı Alman Milli Takım oyuncusunun 30 Haziran 2020'de bitecek sözleşmesi 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı.

Yeni sözleşmesini değerlendiren Gnabry,"burada gerçekten iyi hissediyorum. Bu takımda bir çok sevenim var. Umarım, şampiyonluklar kazanır ve burada mutlu olurum. Bayern'de iyi bir gelecee odaklandım" diye konuştu.

— FC Bayern München (@FCBayern) March 5, 2019

Profesyonel kariyerine 2012'de Arsenal ile başlayan ve İngiliz ekibiyle 2014 ile 2015'te İngiltere Lig Kupası ile Süper Kupası'nı kazanan Gnabry, bu sezon Bayern Münih ile çıktığı 29 maçta 8 gol kaydetti.