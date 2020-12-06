Gönül Dağı 7. son bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Taner ve Dilek, uçağın uçmasıyla beraber ilişkilerinde yeni bir sayfa açmışlardır. Artık geriye Taner’in Dilek’e duygularını açması kalmıştır. Gönül Dağı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 7. son bölüm izleme linki...

GÖNÜL DAĞI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— TRT 1 (@trt1) December 5, 2020

GÖNÜL DAĞI 7. BÖLÜM İZLE

Taner tıpkı çocukluğundaki gibi tren yolu kenarında Dilek’le patates yemek için sözleşir. Taner duygularını Dilek’e açabilecek midir?

Bu arada Hüseyin ve Muammer, sakladıkları paraların çalındığını öğrenirler. Her ikisi de bu işin peşine düşünce paralarının uçak için alındığını öğrenirler. Her konuda zıtlaşan bu iki kardeş bu sefer birleşirler ve uçağa el koyarlar. Taner ve amcaoğulları, uçaklarını geri almaya çalışırlar. Ancak Hüseyin ve Muammer uçağı çoktan satılığa çıkarmıştır.





Öte yandan Sefer’le ilgili önemli bir gerçeği öğrenen Zahide, Sefer’le içinde bulundukları durumu konuşmaya karar verir. Bu konuşmadan sonra her ikisinin de yolculuğu nasıl sürecektir?