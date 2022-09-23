Goran Pandev veda etti

Pandev sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Geriye baktığımda yaşananlar bana gerçek gelmiyor! İnanılmaz bir mücadeleydi. Bana öğrettikleri için tüm teknik direktörlerime, destekleri için tüm taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.