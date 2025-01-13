Görme engelli Esen'in 3 yıldır süren yol mücadelesi

Yüzde 90 görme engelli Serhat Esen, İstanbul’daki evinden her gün işe gitmek için kullandığı otobüs durağına kadar olan kaldırıma kılavuz yol yapılması için 3 yıldır tek başına mücadele ediyor.

AA'nın haberine göre, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yaşayan görme engelli Serhat Esen, yaşadığı apartmandan durağa giden caddeye kılavuz yol yapılması için talepte bulunduğu belediyeler hiçbir adım atmadığı için 2022 yılında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) şikayette bulundu.

Esen’in yaptığı başvurusu sonrası TİHEK, geçen yıl, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesine hem de Başakşehir Belediyesine ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verdi.

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Belediyeler, TİHEK’in aldığı karar sonrası görme engelli Serhat Esen’in talepleri doğrultusunda adım atmazken, söz konusu kaldırım da engellilerin yürümesini zorlaştıracak şekilde daraltıldı.

Esen, kılavuz edindiği kaldırım kenarındaki duvarın önündeki aydınlatma direklerinin de yerinin değiştirilmesi için talepte bulunduğunu, bunun için kendisinden para talep edildiğini belirtti.

GÖZLERİNİ 35 YIL ÖNCE KAYBETTİ

Hastalık ve kaza nedeniyle gözlerini 35 yıl önce kaybettiğini söyleyen Esen, Kayaşehir'de ikamet ettiğini ve kaldırımlarda kılavuz yol olmadığı için her gün işe giderken büyük zorluk yaşadığını belirtti.

Esen, "Kayaşehir'de kaldırımlarda kılavuz yolun olmaması nedeniyle yaşadığım zorluklar nedeniyle İBB'nin Beyaz Masa ve Başakşehir Belediyesi'ne yazdım ama ikisi de topu birbirine attı. İki belediye de kendi sorumluluk alanlarının dışında olduğunu söyledi. Ben de konuyu 2022'de TİHEK'e taşıdım. TİHEK, kaldırımlara kılavuz yol yapılması kararını verdi ve iki belediyeye de ceza kesti" dedi.

TİHEK’in başvurusunun ardından kararın tam tersi uygulamalar yapıldığına dikkati çeken Esen, yeni uygulamayla hayatının daha da zorlaştırdığını dile getirdi.

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KILAVUZ YOL YERİNE KALDIRIM DARALTILDI

Esen, kılavuz yol yapmak istemeyen belediyelerin kaldırımları daralttığını kaydederek, "Kaldırımlar kılavuz yol yapmamak için daraltıldı ve mantar koyarak kaldırımı bizim için daha tehlikeli bir hale getirdiler. Aydınlatma direği kaldırımın ortasında olduğu için kaldırılmasını istedim ama benden para istediler. Hatta bir otobüs durağını kaldırdılar" dedi.