Kara Kartal’ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Torino’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic, Beşiktaş’ta beklenen patlamayı Ankaragücü’yle oynadıkları lig maçıyla yapmıştı.

Fanatik'in haberine göre; Kayseri’de yapılan mücadelede 1 gol ve bir asistlik performans sergileyerek 4-1’lik zafere direkt katkı sağlayan başarılı futbolcu, ortaya koyduğu etkili performansla güven vermişti. Sırbistan milli takım formasıyla Karadağ ve Litvanya ağlarını sarsmasının ardından Ankaragücü’nü de boş geçmeyen 27 yaşındaki futbolcudan, Sarpsborg karşılaşması öncesinde de beklenti büyük...

FRİKLERDE GÖREV ONDA

Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte teknik direktör Şenol Güneş’ten takım liderliği görevini devralan Ljajic, Norveç temsilcisiyle oynanacak karşılaşmada da şov yapmayı hedefliyor. Hücum hattında hem forvet bölgesine asistleriyle katkı yapmaya çalışacak olan Ljajic, ek olarak ceza sahası dışından yapacağı bitirici vuruşlarıyla da Sarpsborg’u yıkmaya hazırlanıyor... Frikiklerdeki başarısıyla bilinen ve Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte takımın birinci serbest vuruşçusu olan Boşnak asıllı isim, yarınki maçta duran toplardan da şansını deneyecek.

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