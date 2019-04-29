Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Göztepe, 55 gün sonra ateşten çıktı

İHA

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenen Göztepe, alt sıralardaki rakiplerinin de puanlar kaybettiği haftayı çok karlı kapatıp tam 55 gün sonra düşme hattından çıktı

Göztepe

Sezonun 24'üncü haftasında dış sahada 1-1 berabere kaldığı Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından 16'ncı sıraya gerileyen Göztepe, lig takviminde 7 hafta boyunca kabus gördü.

Bir türlü çıkışa geçemeyen Göz-Göz, özellikle evinde kaybettiği kritik karşılaşmaların ardından 17'nci sıraya kadar geriledi. Ancak Başakşehir galibiyetiyle silkinen sarı-kırmızılılar rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor ve Akhisarspor'un berabere kalmasıyla rahat bir nefes aldı.

Medipol Başakşehir galibiyetiyle 30 puana yükselen İzmir ekibi averajla da olsa 15. sırayı gördü. Kalan 4 haftada Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D) ve Ankaragücü ile adeta kader sınavlarına çıkacak Göztepe'de şimdilik kara bulutlar dağıldı.

Son 4 maçın 3'ünü evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyen İzmir temsilcisinde tüm camia kenetlendi. Geldiği günden bu yana ilk kez 3 puan sevinci yaşayan teknik direktör Tamer Tuna, "Artık hataya yer yok. Tüm ipler bizim elimizde. Göztepe'nin yeri her zaman Süper Lig olacak" diye konuştu. Başkan Mehmet Sepil'in ise sezon sonuna kadar takımın yanında olacağı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Josef Sural'ın olmadığını fark ettik! Kaza anını anlattılar...
FUTBOL"Sural'ın araçta olmadığını fark ettik"
Josef Sural'ın 2.5 ay önce Prag'da kızı dünyaya gelmişti
FUTBOLKahreden detay!
Burak Yılmaz golleriyle Beşiktaş'ı sırtladı!
FUTBOLBurak Yılmaz, Beşiktaş'ı sırtladı!
Josef Sural'ı kaybettik! Türk futbolunun acı günü
FUTBOLTFF’den Sural kararı
Josef Sural'la ilgili hastaneden açıklama!
FUTBOLSural'la ilgili hastaneden açıklama!
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Şoförlerin uyuduğu tespit edilmiş
FUTBOL"Şoförlerin uyuduğu tespit edilmiş"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X