Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından küme düşme potasına kadar inen Göztepe, haftayı bir puanla kapattı. Atiker Konyaspor deplasmanından puanla dönen sarı-kırmızılılarda ortaya koyulan performans, camiaya gelecek haftalar için ümit verdi. Deniz Kadah ile iki kez direğe takılan İzmir temsilcisi bir puana razı olurken, sarı-kırmızılılar üç hafta aradan sonra deplasmandan puan çıkarmayı başardı. Bu sezon deplasmanda sadece iki kez kazanan Göz Göz, Konya’da bu sezon ilk dış saha beraberliğine ulaştı. Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından yeniden sarı-kırmızılılara dönen ve ilk lig maçına çıkan Teknik Direktör Tamer Tuna, ikinci Göztepe seferine puanla başladı.
Karşılaşmayı değerlendiren Tuna, "İlk yarı açıkçası mental olarak karşılaşmaya hazırdık. Özellikle Konyaspor'un takım halinde hem savunmada ve hücumdaki anlayışı biliyorduk. Maç boyunca 68 uzun top oynadık. Bunda yüzde 34 isabet oranıyla 23 tane isabetli pas atmışız. Bu bizim için geçmişten gelen düşük bir oran. Çok çabuk yön değiştirip, pas bağlantılarıyla hızlı hücum ve dikine oynamak isteğimiz vardı. Bunu ancak ikinci yarı yapabildik. İlk yarı pas bağlantılarında oldukça hatalar yaptık" diye konuştu. Tuna, kalan 10 maçta en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini sözlerine ekleyerek, "Bulunduğumuz konumdan çıkacağız. Her karşılaşma bizim açımızdan final olacak. Taraftarımız bize güvensin, inansın. Kasımpaşa maçıyla birlikte çıkışa geçeceğiz" yorumunu yaptı.
YASİN GERİ DÖNDÜ
Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ve ilk 12 haftada rakip filelere 7 gol bıraktıktan sonra gol orucuna giren Yasin Öztekin’in suskunluğu Konya’da sona erdi. Son olarak ligin 12. haftasında oynanan BB Erzurumspor maçında gol atma başarısı gösteren Öztekin, o müsabakanın ardından oynanan 11 haftada ise golle tanışamamıştı. Takımına puanı getiren golü kaydeden deneyimli futbolcu, bu sezon 8. golüne imza atmayı başardı.
BERTO YİNE İPTEN ALDI
Kurtardığı penaltılarla fenomen hale gelen Göztepe’nin Portekizli eldiveni Beto’nun son kurbanı Skubic oldu. Jahovic’in yerde kalmasının ardından kazanılan penaltıda Skubic’e geçit vermeyen tecrübeli file bekçisi, bu sezon penaltılarda 3. kez rakiplerine gol şansı tanımadı. Bu sezon Trabzonspor deplasmanında Burak Yılmaz’ın penaltısını kurtaran Beto, içeride oynadıkları Beşiktaş karşılaşmasında da Oğuzhan’a geçit vermemişti..
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