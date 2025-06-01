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        G.Saray Sutopu Takımı şampiyon oldu

        Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, Nordic Lig Sekizli Final maçlarının finalinde karşılaştığı ev sahibi İspanyol ekibi Tenerife Echeyde'yi 20-17 mağlup ederek şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 00:41 Güncelleme: 01.06.2025 - 00:41
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        G.Saray Sutopu Takımı şampiyon oldu!
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        Nordic Ligi'nin Sekizli Final maçları finalinde Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, İspanyol ekibi Tenerife Echeyde'yi 20-17 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 Spor Toto Süper Lig'i namağlup şampiyon tamamlayan Galatasaray, Avrupa'da da Nordic Lig Sekizli Finali'nde yenilgisiz şampiyon oldu.

        Sekizli Final maçlarının ilk gününde karşılaştığı İtalyan takımı Rari Nantes Sori'yi 19-11 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, yarı finalde ise Litvanya temsilcisi EVK Zaibas'ı da 11-7 yenerek finale yükselmişti.

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