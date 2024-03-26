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        Haberler Magazin Gül Sunal: Dualarımız Kadir İnanır'la - Magazin haberleri

        Gül Sunal: Dualarımız Kadir İnanır'la

        Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış, hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, İnanır'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu; "Sevgili vefakâr dostumuz Kadir İnanır'dan güzel haber bekliyoruz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 08:40 Güncelleme: 26.03.2024 - 08:40
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        "Dualarımız Kadir İnanır'la"
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        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, geçtiğimiz pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İnme geçiren Kadir İnanır'ın sağ tarafı felç olmuş şekilde ve bilinci kapalı olarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural ve doktoru tarafından yapılan açıklamada, kollarını oynatmaya başladığı ve dün akşam uyandırılacağı ifade edilmişti.

        "VEFAKÂR DOSTUMUZ"

        Yaşananların ardından merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, Kadir İnanır'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sunal, İnanır için; "Sevgili vefakâr dostumuz Kadir İnanır'dan güzel haber bekliyoruz. Bütün iyi dileklerimiz, dualarımız onunla..." ifadelerini kullandı.

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        #gül sunal
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