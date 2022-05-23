FOX TV'nin Ana Haber Hafta Sonu spikeri olarak görev yapan Gülbin Tosun, hakkında en çok araştırma yapılan kişilerin başında geliyor. Ünlü spiker, Antalya'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesine sosyal medya üzerinden verdiği cevabın ardından bir anda Twitter gündemine oturdu. Tosun'un Mahra Melin Pınar'ın annesine verdiği yanıt, sosyal medyada tehdit ve hakaret içerikli olarak değerlendirilirken kendisi de istifaya çağrıldı. Gülbin Tosun, istifa iddialarıyla ilgili bir açıklama paylaştı. Peki, Gülbin Tosun kimdir, ne dedi ve ne oldu? İşte, detaylar...