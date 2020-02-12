Gülde 5 yıllık ticaret hacmi 22,2 milyon dolar oldu

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Sevgililer Günü'nün sembolü haline gelen gülde 5 yılda dış ticaret hacmi 22,2 milyon dolar olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, son 5 yılda Türkiye'de yaklaşık 200 hektar alanda 489 milyon 647 bin 292 adet kesme gül üretildi.

Geçen yıl kesme gül üretimi bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 97 milyon 587 binden 98 milyon 130 bin adede yükseldi. Kesme gül üretimi geçen yıl en fazla Adana'da yapıldı. Adana'da 29 milyon 750 bin kesme gül üretimi gerçekleştirildi. Bu ili 26 milyonluk üretimle İzmir ve 17 milyon 535 binlik üretimle Yalova izledi.

EN FAZLA İHRACAT TÜRKMENİSTAN'A

Son 5 yıllık dönemde toplam 3 milyon 939 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. Söz konusu ihracatın 460 bin 801 dolarlık kısmı geçen yıl yapıldı. İhracat rakamları, 2018'de 489 bin 413 dolar, 2017'de 456 bin 956 dolar, 2016'da 538 bin 117 dolar, 2015'te 1 milyon 994 bin 34 dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl kesme gülde en çok ihracat 170 bin 426 dolarla Türkmenistan'a yapılırken burayı 162 bin 470 dolarla Irak izledi.

EN FAZLA İTHALAT HOLLANDA'DAN

Kesme gülde son 5 yılda 18 milyon 260 bin dolarlık ithalat yapıldı. Bu üründe geçen yıl 2 milyon 897 bin dolarlık ithalat kaydedildi. Bir önceki yıl ise 2 milyon 567 bin dolarlık ithalat yapılırken, 2017'de 3 milyon 173 bin, 2016'da 4 milyon 285 bin ve 2015'te 5 milyon 337 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Geçen yıl en fazla ithalat 1 milyon 975 bin dolarla Hollanda'dan yapılırken burayı 687 bin 346 dolarla Kenya takip etti.

Böylece kesme gülde son 5 yılda toplam 22 milyon 200 bin dolarlık dış ticaret hacmi oluştu.

ÖZEL GÜNLERİN VAZGEÇİLMESİ

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, gülün, kesme çiçekler içinde karanfil ve gerberadan sonra Türkiye'de en çok üretilen kesme çiçek olduğunu söyledi.

İç pazarda kesme gülün her zaman yoğun bir alıcı kitlesine sahip olduğunu anlatan Dündar, "Sevgililer Günü gibi özel günlerde iç pazarda özellikle kırmızı gül tüketimi çok artıyor. Zaman zaman orkide gibi alternatif ürünler üzerine pazarlama çalışmaları yapılıp, piyasada rekabet oluşsa da gül her zaman yerini korumaya devam etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kesme güle ilişkin son 5 yıllık dış ticaret ve üretim rakamları şöyle: