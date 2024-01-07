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        Sarıkamış şehitleri, Zigana Dağı´nda anıldı

        GÜMÜŞHANE'de Zigana Dağı'nda, Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik, düzenlenen yürüyüşle anıldı. Katılımcılar karla kaplı yaylada Türk bayrağı taşıdı, yürüyüşe yabancı uyruklu üniversite öğrencileri de eşlik etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:44 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:45
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        Sarıkamış şehitleri, Zigana Dağı´nda anıldı
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        GÜMÜŞHANE'de Zigana Dağı'nda, Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik, düzenlenen yürüyüşle anıldı. Katılımcılar karla kaplı yaylada Türk bayrağı taşıdı, yürüyüşe yabancı uyruklu üniversite öğrencileri de eşlik etti.

        Sarıkamış Harekatı´nın 109'uncu yıl dönümünde donarak şehit olan binlerce Türk askeri için 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Zigana Tüneli çıkışında başlayan yürüyüşe, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş öncesinde katılımcılara ay yıldızlı atkı, bere, eldiven gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı. Katılımcılar yürüyüşte 105 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu bölgede yaklaşık 300 kişi, 5 kilometre yol katederek Zigana Kayak Tesisleri'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe kentteki üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencileri de eşlik etti.

        Yürüyüşün ardından konuşan Vali Alper Tanrısever, "Bu yürüyüşü her şeyden önce gençlerle yaptık. Gümüşhaneli gençlerimizle üniversitemizde okuyan kıymetli gençlerimizle 'Bu topraklarda izimiz var' diyerek hep beraber Sarıkamış'ta şehit olan kahramanlarımızı rahmetle minnetle yad ediyoruz; vatan sağ olsun" dedi.

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