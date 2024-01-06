Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu iki şüpheli tutuklandı

Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu kuryeliği yapan kişilere yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler, otelde konaklayan İran uyruklu iki şüphelinin üst aramasında 116,35 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların, uyuşturucu maddeleri yutarak yurda soktuklarının tespit edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.