Fenerbahçe'de Ivan Perisic sürprizi! Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Ryan Kent'in ayrılması ve sakatlık durumu problem teşkil etmediği takdirde sarı-lacivertli yönetimin Ivan Perisic için girişimlere başlayabileceğini açıkladı.

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Stoper ve orta saha bölgeleri için Savic ve Krunic'i transfer etmek isteyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Ryan Kent'in ayrılması halinde sarı-lacivertli yönetimin Ivan Perisic için girişimlere başlayabileceğini açıkladı.

Ahmet Selim Kul, HT Spor programında yaptığı açıklamada, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kent'in Ada'ya kiralanma ihtimali var. Dün bir isim duydum. Ama bu tamamen duruma bağlı. Kent ayrılırsa sene başında da gündeme gelen Perisic ismi Fenerbahçe için tekrar gündeme gelecek. Hem sol bekte oynayabiliyor, hem sol önde oynayabiliyor. Oyuncu ciddi bir sakatlık yaşadı. Çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Nasıl döner bilinmez ama döndüğünde Tottenham'da kadroya çok fazla girebileceğini sanmıyorum. Sakatlık durumu problem teşkil etmezse ve kontenjanda bir boşluk olursa Perisic gündeme gelecek. "

AĞIR SAKATLIK YAŞADI Sezon başında çapraz bağı yırtılan 35 yaşındaki Perisic, bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de yalnızca 5 maça çıkabildi. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat futbolcu, sakatlığını atlattığı takdirde EURO 2024'te forma giymek istiyor.