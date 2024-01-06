Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmesi! Başkan Ali Koç canlı yayında açıkladı

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Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Nedir Ne Değildir' programında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan Koç, Savic ve Krunic sorusuna cevap verdi.

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"KRUNIC GELMEK İSTİYOR" Ali Koç yaptığı açıklamada, "Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur." dedi.