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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanı Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı

        Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Onaylı Randevu Sistemi sayesinde poliklinik kapasitesinin yüzde 50'den fazla arttığını, randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya gelindiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 12:22 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:22
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        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
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        Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde dün yapılan Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa süre önce devreye alınan Onaylı Randevu Sistemi'nin bu hastanedeki ilk sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Bakan Koca, "Onaylı Randevu döneminde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi: İlk sonuçlar. Poliklinik kapasitemizi yüzde 50'nin üzerinde artırdık. Randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya geldik. Birkaç branş dışında önemli sorun kalmadı" ifadelerini kullandı.

        Koca, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu süreçte, sorumluluk bilinciyle randevulu hasta kabul kapasitesini yüzde 50'den fazla artırma başarısını gösteren hastane çalışanlarımıza, hekimlerimize ve hastane yönetimine teşekkür ederim. Onaylı Randevu uygulamasına hızla intibak eden hastalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum."

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