Beşiktaş-Kasımpaşa maçı yazar yorumları

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İbrahim Yıldız (Habertürk): İçler acısı bir durumdalar. Nereden başlasak bilemiyorum. Yönetim değişti. Hasan Arat geldikten sonra da kaos ortamı devam etti. Rıza Çalımbay’ı bir gece yarısı operasyonu ile gönderdiler. Olabilir. Peki, yerine kim geldi? Ya da gelecek? Henüz ortada bir isim yok. Öncelikle, takım bütünlüğü tamamen ortadan kalkmış. Oyuncular neredeyse pes etmişler. Mücadele etmiyorlar. Kazanmak adına ortak bilinçten uzaklar. Mental olarak yorgunlar. Bu, fiziksel düşüşü de beraberinde getiriyor. Oyun bütünlüğü kalmamış. Plansız, programsız bir anlayış var. Ne kenarlar çalışıyor. Ne de pas yapma, şut atma, golü düşünme gibi olması gerekenler var.

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Ali Ece (Fanatik): Beşiktaş’ın birçok mevkide yeni isimlere, takviyelere ihtiyacı var: Necip-Bakhtiyor stoper tandemi son derece yetersiz. Misal Saiss kalsaydı veya yerine Saiss tipi lider stoper alınsaydı, Necip onun savunma şefliğinde daha verimli oynayabilirdi. Bakhtiyor gelir gelmez “Football Manager gazına gelip stoper de oynar” yanılgısına kapılmayın demiştim. Daha ilk 6 dakikada Bakhtiyor bir stoperin yapmaması gereken her şeyi yaptı: Kendi kale çizgisinde sıkışıp topu merkeze Kasımpaşalı oyuncuların pusuya yattığı ceza alanı yayına çıkardı. Hemen ardından rakip preste topu kaptırdı. İlk yarım saat bitmeden de hamle hatasından sarı kartı gördü. Beşiktaş’ın acil olarak çok iyi bir teknik direktörün yanı sıra en az üç çok iyi futbolcuya da ihtiyacı var.