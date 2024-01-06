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        Haberler Dünya Biden seçim kampanyasının ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı

        Biden seçim kampanyasının ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasına Pennsylvania eyaletinde başlayan Başkan Joe Biden, ilk konuşmasında eski Başkan Donald Trump'ı "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" olarak tanımladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:43
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        Biden, Trump'ı hedef aldı
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        ABD Başkanı Biden, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının 3. yıl dönümü ve seçim kampanyasının başlangıcı dolayısıyla Pennsylvania eyaletinin Valley Forge bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.

        "AMERİKAN DEMOKRASİSİNE BÜYÜK TEHDİT"

        Sert sözlerle Trump'ı hedef alan Biden, bu yılki seçimlerde rakibi olması beklenen eski ABD Başkanı'nı "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" olarak tanımladı.

        Biden, konuşmasında, 6 Ocak Kongre baskını gününü "Neredeyse Amerika'yı o gün tümüyle kaybediyorduk." sözleriyle ifade ederken, "Trump'ın kim olduğunu hepimiz biliyoruz, asıl soru biz kimiz?" diye devam etti.

        Bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin demokrasi için bir test olacağını vurgulayan Biden, "Oy pusulasında demokrasi olacak, oy pusulasında sizin özgürlüğünüz olacak." sözleriyle seçmeni kendisine oy vermeye çağırdı.

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        Kongre baskınının sorumlusunun Trump olduğunu savunan Biden, 5 Kasım'daki seçimlerde Amerikan halkının koltuğu kime vereceğine bu gözle bakarak karar vereceğini ifade etti.

        Trump'ın 2020'den sonra çok sayıda davayı kaybettiğini ve siyasi olarak savunduğu pek çok konuda haksız olduğunu ileri süren Biden, "Trump, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerde bile davaları kaybetti. ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde de kaybetti. Hukuki olarak durum şu ki ben seçimleri kazandım, o kaybetti." şeklinde konuştu.

        "NAZİ ALMANYASI İLE AYNI DİLİ KULLANIYOR"

        Biden, “Trump, Nazi Almanyası ile aynı dili kullanarak ABD’lilerin kanının zehirlendiğinden bahsediyor. 2024 kampanyasını en iyi tanımlayan kelimeleri sosyal medyada gururla paylaşıyor, intikam, güç, diktatörlük. Trump'ın kim olduğu ve ne yapmayı planladığı konusunda herhangi bir kafa karışıklığı yok. Hepimiz Donald Trump'ın kim olduğunu biliyoruz. Cevaplamamız gereken soru şu, biz kimiz? Tehlikede olan şey bu. Biz kimiz? Sadece kim olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Biz ABD’yiz. Dünyada her krizden, girdiğimizden her krizden daha güçlü çıkan tek milletiz” ifadelerini kullandı. Biden, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde muhtemel rakibi olarak görülen Trump’ı “demokrasiye yönelik temel bir tehdit” şeklinde nitelendirdi.

        ANKETLERDE TRUMP ÖNDE

        5 Kasım'da yapılacak 60. ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayının Biden olması beklenirken, Cumhuriyetçi aday adayları arasında Trump'ın ismi çok açık farkla önde gözüküyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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