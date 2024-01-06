Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.628,73 %1,07
        DOLAR 29,7961 %0,14
        EURO 32,6152 %-0,08
        ALTIN 1.961,02 %0,32
        FAİZ 41,37 %0,63
        GÜMÜŞ GRAM 22,25 %0,95
        BITCOIN 43.686,00 %-0,65
        GBP/TRY 37,8917 %0,14
        EUR/USD 1,0939 %-0,09
        BRENT 78,76 %1,51
        ÇEYREK ALTIN 3.206,26 %0,32
        Haberler Ekonomi Emlak Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi - Emlak Haberleri

        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi

        Türk vatandaşları, yatırım yoluyla ikamet ve dolaşım izni tanıyan 'Golden Visa'ya en çok başvuranlar arasında yer alıyor. Türkiye, Çin'in ardından vatandaşları Yunanistan'dan en fazla 'Golden Visa' alan 2. ülke oldu. Türk vatandaşları, Portekiz'den alınan 'Golden Visa' sayısında ise Çin, Brezilya ve ABD'den sonra 4. oldu

        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 06.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yurt dışından konut alımına ve bu yolla vize imkanı sağlayan ülkelere ilgi artıyor. İkamet ve yatırım yoluyla vatandaşlık alımı konusunda veriler sunan Investment Migration Insider'a göre; Yunanistan'dan 'Golden Visa' kullanan kişiler arasında Türk vatandaşları, Çin vatandaşlarının ardından 2. sırada bulunuyor.

        Listede şu ülkeler yer alıyor:

        1 - Çin - 7328

        2 - Türkiye - 742

        3 - Lübnan - 604

        4 - İran - 381

        5 - Mısır - 329

        6 - Rusya - 317

        Golden Visa veren bir başka ülke olan Portekiz'de ise Çin, Brezilya ve ABD'den sonra yüzde 4.8'lik payla Türkiye 4. sırada bulunuyor. Yıllara göre yapılan alınan vize sayılarında Türk vatandaşlarının sayısı giderek artıyor.

        2018 - 224

        2019 - 347

        2020 - 427

        2021 - 467

        2022 - 523

        2023 - 592

        Golden Visa, AB üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı için yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık hakkına sahip olma programı olarak tanımlanıyor. Avrupa'da Portekiz, İspanya ve Yunanistan programı uygulayan ülkeler.

        "TÜRK YATIRIMCILAR DAHA ÇOK YUNANİSTAN'I TERCİH EDİYOR"

        Konuyla ilgili konuşan Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “Türkiye’den programa yoğun bir ilgi var. Türk yatırımcılar tercihini daha çok Yunanistan’dan yana kullanıyor. Yunanistan, Pire ve belli bölgelerinde 250 bin Euro’ya, Atina’da ise 500 bin Euro’ya gayrimenkul edinimi ile ‘Golden Visa’ veriyor. Bu programdan faydalanan Türk vatandaşları, Çin’den sonra ikinci sıraya yerleşti. Yunanistan’a 2023 yılında 7 bin 752 ‘‘Golden Visa’ başvurusu yapılırken, bu başvurular yoluyla gerçekleşen yatırımın toplam değeri ise 2,3 milyar Euro’yu aştı. Programdan faydalanan yatırımcılar, gayrimenkul yatırımlarından euro bazlı kira elde edebiliyor ve AB ülkelerinde ticaret ve çalışma hakkı kazanıyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomobil durağa daldı! Karı koca can verdi!
        Otomobil durağa daldı! Karı koca can verdi!
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        TIR, refüje çıktı! Nefeslerin tutulduğu an kamerada!
        TIR, refüje çıktı! Nefeslerin tutulduğu an kamerada!
        Meteoroloji'den son dakika... 2 bölgede fırtına! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den son dakika... 2 bölgede fırtına! 3 bölgede sağanak!
        4 uzatmalı tarihi maç!
        4 uzatmalı tarihi maç!
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Fenomen çift tutuklandı
        Fenomen çift tutuklandı
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!