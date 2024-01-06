Ölen kişinin ünlü oyuncu Christian Oliver olduğu ortaya çıktı

Christian Oliver; George Clooney, Harrison Ford ve Tom Cruise gibi ünlü oyuncularla filmlerde rol almıştı. Güney Karayip ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'in adalarından biri olan Bequia adası açıklarında 4 Ocak Perşembe günü meydana gelen uçak kazasında, hayatını kaybeden Bequialı pilot Robert Sachs'ın yanı sıra Christian Klepser ve iki kızının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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'Forever Hold Your Peace'te birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Bai Ling ise, Oliver ve kızlarının adaya tatil için gittiklerini belirterek, "Sevgili Christian Oliver'ın bindiği uçağın düştüğü haberini aldığımdaki üzüntüyü sizlere anlatamam. Sevgili iki kızı ve pilot için çok üzgünüm. Çok iyi bir arkadaş ve oyuncuydu. Karayipler'e tatil yapmak için gitmişlerdi. Huzur içinde uyu arkadaşım" dedi.