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        Haberler Magazin Sinema; yeni yıla yüzde 48 artışla başladı

        Sinema; yeni yıla yüzde 48 artışla başladı

        Sinema; 2024'e iyi bir başlangıç yaptı. Açılış, 2023'ün son haftasına oranla yüzde 48 oranında yüksek gişeyle yapıldı. İlk 5'te 4 Türk filminin yer aldığı açılışta en çok izlenen film; 'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör' oldu. 2024'e girişte bilet ücretleri zam görmedi

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 06.01.2024 - 09:26 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:07
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        1

        'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör'

        Sinema; yeni yıla % 48 izleyici artışıyla başladı.
        29 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 arasındaki izleyici sayısı; 989.453 oldu.
        2024'ün açılışı, aynı zamanda; 546.883 ile açılan 2023'e oranla % 80.92 oranında bir yükselişle gerçekleşti.
        2024'ün açılışında dikkat çeken ayrıntılardan biri de; ilk 5'te 4 Türk filminin yer alması.
        2023'ün açılışında; ilk 5'te 3 film vardı.

        2

        'Nefes - Yer Eksi İki'

        2024'ün açılışında kesilen 989.453 biletin açılımı şöyle;
        Türk filmleri..        . 863.000 (% 87.22)
        Yabancı filmler... 126.453 (% 12.78)

        3

        'Mutluyuz'

        2024'ün en iyi açılışını yapan 5 film şöyle;
        Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör... 443.255
        Mutluyuz... 167.602
        Nefes - Yer Eksi İki... 100.613 (412.364)
        Ölümlü Dünya 2... 91.468 (1.562.381)
        Aquaman ve Kayıp Krallık... 70.554 (173.335)

        * Parantez içindeki rakamlar; 2023 gişeleriyle birlikte toplam izleyiciyi gösteriyor.

        4

        'Ölümlü Dünya 2'

        2023'ün açılışında kesilen 546.883 biletin açılımı şöyleydi;
        Türk filmleri... 378.196 (% 69.15)
        Yabancı filmler... 168.687 (% 30.85)

        5

        'Aquaman ve Kayıp Krallık'

        2024'e geçerken; bilet ücretleri zam görmedi.
        2023'ün son haftasında da yeni yılın açılışında da ortalama bilet ücreti; 118 TL oldu.

        6

        'Hayat'

        29 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 arasındaki izleyici sayıları açısından merak edilen konulardan biri de; Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' ile kendi rekorunu kırıp kıramayacağıydı. Demirkubuz'un en çok izlenen filmi; 54.344 kişiyle 2012 yapımı 'Yeraltı'ydı.
        15 Aralık 2023'te gösterime giren 'Hayat' ise yılın sonuna kadar 52.545 kişi tarafından izlendi. Filmin dağıtımcısı olan Bir Film; 29 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 arasındaki süreçte kesilen bilet sayısını bildirmediği için Zeki Demirkubuz'un kendi rekorunu kırıp - kırmadığı anlaşılamadı.

        * Gişe kaynak: Box Office Türkiye

        #Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör
        #Mutluyuz
        #Nefes - Yer Eksi İki
        #Zeki Demirkubuz
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