Sinema; yeni yıla yüzde 48 artışla başladı
Sinema; 2024'e iyi bir başlangıç yaptı. Açılış, 2023'ün son haftasına oranla yüzde 48 oranında yüksek gişeyle yapıldı. İlk 5'te 4 Türk filminin yer aldığı açılışta en çok izlenen film; 'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör' oldu. 2024'e girişte bilet ücretleri zam görmedi
'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör'
Sinema; yeni yıla % 48 izleyici artışıyla başladı.
29 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 arasındaki izleyici sayısı; 989.453 oldu.
2024'ün açılışı, aynı zamanda; 546.883 ile açılan 2023'e oranla % 80.92 oranında bir yükselişle gerçekleşti.
2024'ün açılışında dikkat çeken ayrıntılardan biri de; ilk 5'te 4 Türk filminin yer alması.
2023'ün açılışında; ilk 5'te 3 film vardı.
'Nefes - Yer Eksi İki'
2024'ün açılışında kesilen 989.453 biletin açılımı şöyle;
Türk filmleri... 863.000 (% 87.22)
Yabancı filmler... 126.453 (% 12.78)
'Mutluyuz'
2024'ün en iyi açılışını yapan 5 film şöyle;
Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör... 443.255
Mutluyuz... 167.602
Nefes - Yer Eksi İki... 100.613 (412.364)
Ölümlü Dünya 2... 91.468 (1.562.381)
Aquaman ve Kayıp Krallık... 70.554 (173.335)
* Parantez içindeki rakamlar; 2023 gişeleriyle birlikte toplam izleyiciyi gösteriyor.
'Ölümlü Dünya 2'
2023'ün açılışında kesilen 546.883 biletin açılımı şöyleydi;
Türk filmleri... 378.196 (% 69.15)
Yabancı filmler... 168.687 (% 30.85)
'Aquaman ve Kayıp Krallık'
2024'e geçerken; bilet ücretleri zam görmedi.
2023'ün son haftasında da yeni yılın açılışında da ortalama bilet ücreti; 118 TL oldu.
'Hayat'
29 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 arasındaki izleyici sayıları açısından merak edilen konulardan biri de; Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' ile kendi rekorunu kırıp kıramayacağıydı. Demirkubuz'un en çok izlenen filmi; 54.344 kişiyle 2012 yapımı 'Yeraltı'ydı.
15 Aralık 2023'te gösterime giren 'Hayat' ise yılın sonuna kadar 52.545 kişi tarafından izlendi. Filmin dağıtımcısı olan Bir Film; 29 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 arasındaki süreçte kesilen bilet sayısını bildirmediği için Zeki Demirkubuz'un kendi rekorunu kırıp - kırmadığı anlaşılamadı.
* Gişe kaynak: Box Office Türkiye