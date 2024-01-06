Sinema; yeni yıla yüzde 48 artışla başladı

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'Hayat'

29 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 arasındaki izleyici sayıları açısından merak edilen konulardan biri de; Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' ile kendi rekorunu kırıp kıramayacağıydı. Demirkubuz'un en çok izlenen filmi; 54.344 kişiyle 2012 yapımı 'Yeraltı'ydı.

15 Aralık 2023'te gösterime giren 'Hayat' ise yılın sonuna kadar 52.545 kişi tarafından izlendi. Filmin dağıtımcısı olan Bir Film; 29 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 arasındaki süreçte kesilen bilet sayısını bildirmediği için Zeki Demirkubuz'un kendi rekorunu kırıp - kırmadığı anlaşılamadı.



* Gişe kaynak: Box Office Türkiye