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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli En düşük emekli aylığının artırılması gündemde - Sosyal Güvenlik Haberleri

        En düşük emekli aylığının artırılması gündemde

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 49.25 oranında artırılırken, mevcut kanuna göre emekli işçi ve esnaf aylıklarındaki zam oranı yüzde 37.57'de kaldı. Emekli işçi ve çiftçi aylıkları ile halen 7500 TL olan en düşük emekli aylığının artırılması için hazırlık yapılıyor. Kesin zam oranının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 06.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:11
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        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
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        Memur ve emekli memur aylıkları enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. Buna göre, ocak ayında memur maaşları ile emekli memur aylıklarına yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. Mevcut kanun uyarınca SSK ve BAĞ-KUR aylıklarında zam oranı yüzde 37.57’de kalıyor. Bu durumda emekli memur ile diğer emeklilerin aylıkları arasında 11.68 puanlık fark oluştu.

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        Temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının memur ve emekli memur aylıklarından daha yüksek artması söz konusu olacak. Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu için öngördüğü yüzde 36’lık enflasyon projeksiyonuna göre ocak-Haziran döneminde enflasyon yüzde 24 çıkarsa bu yıl temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 24 oranında artacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki artış ise yüzde 18.60’da kalacak ve arada 5.40 puan fark ortaya çıkacak.

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        Emekli işçi, çiftçi ve esnafı etkileyen SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayından geçerli olmak üzere ilave zam yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Bu kapsamda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak-haziran dönemindeki 11.68 puanlık farkı azaltacak şekilde ilave zam yapılması gündemde. Yapılacak ilave zammın, temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine ortaya çıkacak fark dikkate alınarak yapılması bekleniyor.

        EN DÜŞÜK 7500 TL AYLIK DA YÜKSELECEK

        Halen kök aylığı 7.500 TL’nin altında olanlara, aradaki fark Hazine tarafından karşılanarak 7500 TL aylık ödeniyor. 7.500 TL tutarındaki en düşük aylığın da 10 bin lira dolayına yükseltilmesi bekleniyor.

        Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 4.9 milyon kişinin emekli aylığı 7.500 TL’den ödeniyor. Yüzde 37.57 oranındaki zammın ardından söz konusu gruptaki kişilerin bir kısmının kök aylıkları 7.500 TL’nin üzerine çıktı. Ancak, en düşük emekli aylığının 10.000 lira civarına çıkartılmasıyla yaklaşık 5.2 milyon kişinin bu düzenlemeden faydalanacağı öngörülüyor.

        BU AY YETİŞMEYEBİLİR

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ilave zam yapılması ve 7.500 TL tutarındaki en düşük emekli aylığının yükseltilmesi konusunda kanun değişikliği yapılması gerekiyor. Zamla ilgili kararın önümüzdeki günlerde kabinede netleşmesinin ardından TBMM’ye kanun teklifi sunulacak. Çalışmalarına ara veren TBMM 16 Ocak’ta yeniden toplanacak. Teklif, 16 Ocak’tan sonra yasalaşacak. Düzenleme bir torba kanunla gerçekleşirse ilave zam bu ayki emekli aylığı ödemelerine yetişmeyebilir. Bu durumda ilave zam farkları kanun çıktıktan sonra ödenebilir.

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        #emekli maaş
        #ssk
        #BAĞ-KUR
        #emekli aylıkları ne zaman ödenecek
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