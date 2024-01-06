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Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve Acar'ı öldürenler için iddianame Denizli'nin Pamukkale ilçesinde market çalışanı 28 yaşındaki Merve Acar'ın ölümüne sebep olan Yusuf Söylemez ve 6 kişi için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi. Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:58 facebook

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Yusuf Söylemez'in (26) tartışıp, kovaladığı amcasının oğlu Hasan Söylemez'in (25) kaçarak sığındığı markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ın (28) pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Acar'ı öldüren Yusuf Söylemez ile olaya karışan, aralarında kız arkadaşının da olduğu 6 kişi için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi.

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Olay, 20 Ağustos'ta Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Söylenmez, kız arkadaşı Buse Simay Karakaya ile daha önce ilişki yaşadığı için aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen amcasının oğlu Hasan Söylemez (25) ile parkta buluştu. Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan Uyar (20), Muhammet Söylemez (20), Furkan Aygün (19), İsmail Bağlan (21), Tolga Gök (18) ve kız arkadaşı Buse Simay Karakaya'yı da getirdi. Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.