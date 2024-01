Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film

YENİLMEZ(2009) (Invictus) Clint Eastwood’un yönettiği film, Nelson Mandela'nın siyasi vizyonunu, kişiliğini, reformist uygulamalarını ve bir lider olarak ülkesine kattıklarını sürükleyici bir spor filmi çerçevesinde incelikli biçimde anlatmayı başarıyor. Mandela, kendi tabanıyla ters düşme pahasına, yandaşlarının ortadan kaldırmak istediği, ırkçı beyazların simgesi ulusal rugby takımını yeniden canlandırmayı başarıyor. Siyahların futbol, beyazların ise rugby oynadığı ve her iki ırkın hayatın her alanında karşı karşıya kaldığı bir ülkede sporu, barış ve birlik unsuru olarak kullanıyor. Morgan Freeman (Mandela) ve Matt Damon'ın (ulusal rugby takımının kaptanı) Oscar adayları arasına girmesini sağlayan 'Yenilmez', Mandela üzerine çekilen en iyi konulu filmlerden biri.

FROST / NIXON (2008) Film, Peter Morgan’ın 1970’li yılların ünlü İngiliz talk şovcusu David Frost ile eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın 1977’de izlenme rekorları kıran televizyon söyleşilerini konu alan bir tiyatro oyunundan sinemaya uyarlandı. Söyleşi, her iki taraf için de hayati önem taşıyordu. Frost mesleki geleceğini, Nixon ise itibarını düşünüyordu. Ekrandaki buluşmanın öncesini ayrıntılarıyla ele alan film, söyleşiyi gerilim filmi tadında, bir çeşit düello gibi anlattı. Ron Howard’ın yönettiği filmde Nixon’ı Frank Langella, Frost’u ise Michael Sheen canlandırdı.

İSKOÇYA'NIN SON KRALI (2006)

(The Last King of Scotland)



Siz filmin adına bakmayın. Evet, filmin ana karakteri bir İskoçyalı ama kral değil; Uganda diktatörü İdi Amin’in genç doktoru Nicholas Garrigan (James McAvoy)… Garrigan, gerçek değil hayali bir kişilik ve film onun gözünden bir dönemin unutulmaz diktatörü İdi Amin’i anlatıyor. Giles Foden’in 1998’de yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan filmi Kevin McDonald yönetti. İdi Amin’i canlandıran Forest Whitaker’e en iyi erkek oyuncu ödülünü getiren film, gişelerde ulaştığı başarılı sonuçların yanı sıra olumlu eleştiriler almış ve İdi Amin’e farklı bir perspektiften bakmasıyla övülmüştü.