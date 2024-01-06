Haberler Kültür-Sanat Sinema Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film

Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film 'Atatürk 1881 – 1919' filminin ikinci bölümünün gösterime girdiği hafta siyasi liderler üzerine çekilmiş filmleri hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın seçkisi. Habertürk Giriş: 06.01.2024 - 11:34 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:34 facebook

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EN KARANLIK SAAT (2017)

(Darkest Hour)



Film, Churchill’in başbakan olmasıyla Avam Kamarası’nda yaptığı tarihi konuşma arasındaki günlerde geçiyor. Anthony McCarten’in senaryosu, Hitler’le barıştan yana olan Halifax’ı (Stephen Dillane) sinsi bir politikacı olarak çiziyor. Churchill ise fevriliğine, kabalığına ve çok içmesine karşın doğruları söyleyen, sezgileri güçlü bir vatansever. Halifax’ın Chamberlain’ın parti üstündeki gücünü kullanarak Churchill’i köşeye sıkıştırdığı kritik süreçte filmin altını çizdiği nokta, İngiliz halkının da Hitler’le savaşmaktan yana olması. Churchill’in halkla buluştuğu metro sahnesinde duygusallık doruğa çıkıyor. Dolayısıyla, “üç ölçü” İngiliz milliyetçiliğiyle “bir ölçü” anti-faşizmin iç içe geçtiği bir film seyrediyoruz. Joe Wright’ın göz alıcı yönetmenliği, Bruno Delbonnel’in tablo tadındaki görüntüleri Gary Oldman’ın tarihe geçen Oscar’lı Churchill performansıyla “En Karanlık Saat”, özellikle tarihi öyküleri sevenlere hitap ediyor.

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SELMA (2014)



1960’lı yıllarda ABD’de bütün vatandaşların eşit oy hakkı olsa da güney eyaletlerinde yönetimler, yasal kılıfına uydurarak Afrikalı Amerikalıları çeşitli bahanelerle seçmen kütüğüne kaydetmezler. Martin Luther King (David Oyelowo) ve arkadaşları, Başkan Johnson’dan (Tom Wilkinson) Kongre’den keyfi uygulamalara son veren yeni bir yasa geçirmesini ister. Başkan buna yanaşmayınca Afrikalı Amerikalı nüfusun beyazlardan daha fazla olduğu Selma kentinde eylemlerine başlarlar. Senaryo yazarı Paul Webb ve yönetmen Ava DuVernay, son derece duygusal bir yaklaşımla aktarıyorlar bu tarihsel süreci. Öncelikle güneyli beyazların gösterdiği zulüm ve şiddete odaklandıkları söylenebilir. M. Luther King ve arkadaşlarının barışçı yaklaşımına karşı Selma polisi ile ırkçı beyaz sivillerin, yaşlı ya da kadın ayrımı yapmadan eylemcilere uyguladığı acımasız şiddet özellikle vurgulanıyor.