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        Haberler Dünya Almanya'da aşırı yağışlar sonrası sel uyarısı

        Almanya'da aşırı yağışlar sonrası sel uyarısı

        Almanya'da aşırı yağışların dere, nehir ve barajlardaki su seviyesini yükseltmesi nedeniyle yetkililer, yağışların birkaç gün daha süreceğini belirterek birçok bölgede sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.01.2024 - 13:53 Güncelleme: 06.01.2024 - 13:53
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        Almanya'da aşırı yağışlar sonrası dere, nehir ve barajlardaki su seviyesi yükseldi ve su baskınları meydana geldi.

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        Almanyanın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Heidekreis ilçesi Hodenhagen kasabasında bulunan Serengeti-Parkta oluşan su baskınları sonrası bölgeye giden itfaiye ekipleri ve Federal Teknik Yardım Kurumu (THW) oluşan su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarına devam ediyor.

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        Su seviyesi ekiplerin çalışmaları sonrası düşmeye başladı.

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        İtfaiye ve Federal Teknik Yardım Kurumu (THW) ekipleri yeni baskınları engellemek için kum torbalarını doldurmaya devam ediyorlar.

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        Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Bonn ve Königswinter şehirlerinde de aşırı yağışlarla birlikte Ren Nehrine yakın caddeler ver kıyılar su altında kaldı.

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        Nehrin bazı bölgelerinde taşkınlar yaşandı.

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        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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