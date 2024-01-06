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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst defteri kapandı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst defteri kapandı!

        Bir süredir teknik direktör arayışında olan Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst defteri kapandı! Siyah-beyazlılar tıkanan görüşmelerin ardından rotasını alternatiflere çevirdi. Beşiktaş'ta listenin başında Mircea Lucescu bulunuyor

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 06.01.2024 - 01:42 Güncelleme: 06.01.2024 - 01:42
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        Van Bronckhorst defteri kapandı!
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        Teknik direktör arayışında olan Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst defteri kapandı.

        Van Bronckhorst'un ekibinde olacak hocaların çalıştığı kulüplerle yapılan görüşmelerde yaşanan pürüzler süreci uzattı.

        Tıkanan görüşmelerin ardından Beşiktaş rotasını diğer alternatiflere çevirdi.

        Siyah-beyazlılarda listenin başında Mircea Lucescu bulunuyor.

        Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ta görev yapan Rumen çalıştırıcı, iki kulüple de şampiyonluk yaşamıştı.

        A Milli Futbol Takımımız'da da teknik direktör olarak 2017-19 yılları arasında görev yapan 78 yaşındaki teknik direktör son olarak Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibinin başındaydı.

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