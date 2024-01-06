Teknik direktör arayışında olan Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst defteri kapandı.

Van Bronckhorst'un ekibinde olacak hocaların çalıştığı kulüplerle yapılan görüşmelerde yaşanan pürüzler süreci uzattı.

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ta görev yapan Rumen çalıştırıcı, iki kulüple de şampiyonluk yaşamıştı.

A Milli Futbol Takımımız'da da teknik direktör olarak 2017-19 yılları arasında görev yapan 78 yaşındaki teknik direktör son olarak Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibinin başındaydı.