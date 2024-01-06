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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den rejim mesajı! "Rejim arayışı yoktur, olması düşünülemez"

        MHP lideri Bahçeli'den rejim mesajı

        MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa'nın ilk 4 maddesini hatırlatarak "hilafet" tartışmaları hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim arayışı yoktur, olması düşünülemez. Anayasa'nın 1'inci maddesi devletin şeklini tanımlar" diye konuştu. Süper Kupa Finali hakkında eleştirilerini sürdüren Bahçeli, "Türk futbolunda olmayan tek şey futboldur. TFF süreci yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray da sağduyulu hareket edememiştir. Hiç kimse Atatürk üzerinde siyasi hesaplaşma üzerinde koşmamalıdır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:04
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        Bahçeli'den rejim mesajı
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni"nde konuştu.

        2009 yılında başlayan Liderlik ve Siyaset Okulu hakkında konuşan Bahçeli, "Hayat boyu öğrenmeye inanıyorum. Öğrenmenin yaşı öğretmenin sınırı yoktur. Öğrenmeye kapalı olmak cehalete kucak açmakla eş anlamlıdır. Bugün sivrilen en büyük tehdit cehalettir. Bilmeyene ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ona dikkat edelim. Bilmeyen ve bilmediğini bilen basittir ona öğretelim. Bilen ve bildiğini bilen bilgedir onu takip edelim. Descartes'in dediği gibi var olmanın şartı, var olmanın şuuruna ermektir" ifadelerini kullandı.

        Bahçeli, "Milli ve manevi değerlerimizin istismar edilmesini provoke edenler laçka tipler, layüsel asalaklardır. Kervanımızı yağmalamak için sürekli pusu attıklarını biliyoruz" dedi.

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        "KORKU TACİRLİĞİNE SOYUNANLAR..."

        MHP lideri, "30 Aralık Cumartesi günü Anıtkabir'de bağıran bir sapığın provokasyonu ile yılın ilk günü Galata'da düzenlenen yürüyüşte 'Hilafet bayrağı açtığı' iddiasıyla saldıran meczubun hadisesi tesadüf değildir. Ey cahiller, ey kendini bilmezler, hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır" diye konuştu.

        "REJİM ARAYIŞI YOK, OLMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"

        Anayasa'nın ilk 4 maddesini hatırlatan MHP lideri Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim arayışı yoktur, olması düşünülemez. Anayasa'nın 1'inci maddesi devletin şeklini tanımlar" diye konuştu. Bahçeli, "Kuruluş ruhuna, hukuki idaresine, felsefesine, karar ve ilkelerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Her türlü polemiğin de karşısında duracağız. Hilafet tartışmasını kamçılayanların, alarm zilleri çalanların hepsi hastalıklıdır" dedi.

        SÜPER KUPA FİNALİ

        Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak son anda iptal edilen Süper Kupa Finali hakkında konuşan Bahçeli, "Türk futbolunda olmayan tek şey futboldur. TFF süreci yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray da sağduyulu hareket edememiştir. Hiç kimse Atatürk üzerinde siyasi hesaplaşma üzerinde koşmamalıdır. Muhalefet partilerinin Türkiye'yi kötülemek için çok çirkin yollara tevessül ettikleri saklanamaz. Atatürk'le bağlantısı kalmayanların çığırtkanlık yapmaları sahtekar siyasetten başka bir şey değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye demektir, istiklal, istikbal demektir" diye konuştu.

        "SOSYAL MEDYA ZEHİRLİDİR"

        Sosyal medyada yazılanlara tepki gösteren Bahçeli, "Sosyal medya taşınması imkansız bir yüktür ve zehirlidir. Sosyal medya milli ve manevi hayatımızı çürütmeye başlamıştır. Dedikodu ve fitnenin demokrasiyle ilgisi yoktur. Sosyal medya vasıtasıyla açıklanan doğrulara itibarımız bile kalmayacaktır. Bir taşı 10 bin defa havaya atsanız uçmayı öğretemezsiniz. Kuştan taş, taştan kuş olmaz" ifadelerini kullandı.

        "YARGITAY'I KUTLUYORUM"

        TİP milletvekili Can Atalay kararı hakkında konuşan Bahçeli, "Yargıtay 3. Dairesi'nin yürekli hakimlerini kutluyorum" dedi.

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