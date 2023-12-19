Kelkit'te yaklaşık 22 saat arayla meydana gelen depremler ilçe halkını korkuttu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, yaklaşık 22 saat arayla meydana gelen 4,3 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler, vatandaşları korkuttu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 18 Aralık'ta Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi merkezli olmak üzere saat 01.15'te 4,3, saat 23.23'te ise 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gümüşhane ve Kelkit halkında korku yaratan depremler, yakın illerde de hissedildi.

Kelkit ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurdunda kalan Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Muhammet Hüseyin Dündar, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerine Adıyaman'da yakalandığını söyledi.

İlçeye 3 ay önce geldiğini belirten Dündar, "Çok zordu bizim için, ilk depremleri yaşadığım gün geldi yine aklıma, çok kötü oldum. 6 Şubat depremlerine de gece yakalanmıştık. İlk başta panik olan arkadaşları sakinleştirmeye çalıştık. Onları gelip ambulansla aldılar. Sonra yurdun önünde ateş yaktık. Yurda giremedik, korktuk." dedi.

Halef Polat ise 6 Şubat depremlerini Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşadığını ifade ederek Kelkit'teki depremlerin kendisini sarstığını dile getirdi.

Korku yaşadıklarını anlatan Polat dışarıda ateş yapıp beklediklerini, geceyi kapalı spor salonlarında geçirdiklerini anlattı.

İlçe sakinlerinden Meryem Demirtaş ailece büyük panik yaşadıklarını işaret ederek şunları söyledi:

"Çocuklarımın biri 15, diğeri 10 yaşında. Onlar da çok korkuttu. Kapıya çıktık, dışarıda bekledik, soğuk olduğu için içeri girdik ama saat 5'e kadar yatmadık. İki gündür çok kötü olduk. Beterin beteri var, daha kötü şeylerle karşılaşmayız inşallah. Hayırlısı Allah'tan. Çocuklar korkudan bugün okula gitmediler. Allah'a dua edip birbirimize sahip çıkmamız lazım."

Öte yandan Kelkit'e gelen Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, gerektiğinde vatandaşların barındırılmasına yönelik hazırlanan spor salonlarında incelemede bulunarak Kaymakam Kadir Algın'dan bilgi aldı.

- "Gümüşhane'de güvenli gelecek için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz"

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte güvenli gelecek için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

Gümüşhane Üniversitesi Uygulamalı Jeoloji Kürsüsünden Prof. Dr. Selçuk Alemdağ ve ekibinden destek alarak şehri daha güvenli hale getireceklerini dile getiren Çimen, "Şehrimizin her köşesini titizlikle tarayarak deprem riski taşıyan yapıları tespit edeceğiz. Daha sonra kentsel dönüşüm ile bu yapıları daha güvenli hale getireceğiz. Gümüşhane'nin deprem riskine karşı daha dirençli ve güvenli bir kent yapısına kavuşmasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Birkaç hafta daha sürebilecek küçük deprem aktivitesi görülebilir"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Lütfiye Sayıl, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana gelen 4,3 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin, Kelkit'in güneyinde, Erzincan'a yakın konumda, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) içerisindeki Kelkit fayında meydana geldiğini söyledi.

Bu fayın yaklaşık doğu-batı uzanımlı ve KAFZ'nin çizgisel hattına 100 kilometrelik mesafede olduğunu belirten Sayıl, "Şu ana kadar oluşan deprem aktivitesi ile ilgili yapılan gözlemler, 20 civarında küçük depremle (4,0'den küçük) bölgede aktivitenin sürdüğünü göstermektedir. Bu büyüklükteki depremlerden sonra birkaç hafta daha sürebilecek küçük deprem aktivitesi görülebilir." dedi.

Sayıl, Trabzon'un depremlere uzaklığının 100 kilometre civarında olduğunu, bu nedenle depremlerin hissedildiğini ifade ederek "Dolayısıyla daha büyük depremlerin etkilerinin daha çok hissedileceği anlamına gelmektedir. Bu nedenle bölgemizdeki yapıların deprem dayanımı açısından kontrollerinin yapılması, eski ve mühendislik hizmeti almamış binaların, kamu kurumlarının, okulların depreme karşı güçlendirilmeleri önerilir." diye konuştu.

Prof. Dr. Sayıl, KAFZ'nin uzunca bir süredir gerilim biriktirdiğinin bilindiğini ancak Kelkit fayında oluşan bu büyüklükteki depremlerin, KAFZ üzerindeki büyük depremleri (7,0'den büyük) tetikleyeceğini söylemenin çok doğru olmadığını sözlerine ekledi.