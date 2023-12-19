Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Kelkit'te yaklaşık 22 saat arayla meydana gelen depremler ilçe halkını korkuttu

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, yaklaşık 22 saat arayla meydana gelen 4,3 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler, vatandaşları korkuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kelkit'te yaklaşık 22 saat arayla meydana gelen depremler ilçe halkını korkuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, yaklaşık 22 saat arayla meydana gelen 4,3 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler, vatandaşları korkuttu.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 18 Aralık'ta Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi merkezli olmak üzere saat 01.15'te 4,3, saat 23.23'te ise 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Gümüşhane ve Kelkit halkında korku yaratan depremler, yakın illerde de hissedildi.

        Kelkit ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurdunda kalan Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Muhammet Hüseyin Dündar, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerine Adıyaman'da yakalandığını söyledi.

        İlçeye 3 ay önce geldiğini belirten Dündar, "Çok zordu bizim için, ilk depremleri yaşadığım gün geldi yine aklıma, çok kötü oldum. 6 Şubat depremlerine de gece yakalanmıştık. İlk başta panik olan arkadaşları sakinleştirmeye çalıştık. Onları gelip ambulansla aldılar. Sonra yurdun önünde ateş yaktık. Yurda giremedik, korktuk." dedi.

        Halef Polat ise 6 Şubat depremlerini Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşadığını ifade ederek Kelkit'teki depremlerin kendisini sarstığını dile getirdi.

        Korku yaşadıklarını anlatan Polat dışarıda ateş yapıp beklediklerini, geceyi kapalı spor salonlarında geçirdiklerini anlattı.

        İlçe sakinlerinden Meryem Demirtaş ailece büyük panik yaşadıklarını işaret ederek şunları söyledi:

        "Çocuklarımın biri 15, diğeri 10 yaşında. Onlar da çok korkuttu. Kapıya çıktık, dışarıda bekledik, soğuk olduğu için içeri girdik ama saat 5'e kadar yatmadık. İki gündür çok kötü olduk. Beterin beteri var, daha kötü şeylerle karşılaşmayız inşallah. Hayırlısı Allah'tan. Çocuklar korkudan bugün okula gitmediler. Allah'a dua edip birbirimize sahip çıkmamız lazım."

        Öte yandan Kelkit'e gelen Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, gerektiğinde vatandaşların barındırılmasına yönelik hazırlanan spor salonlarında incelemede bulunarak Kaymakam Kadir Algın'dan bilgi aldı.

        - "Gümüşhane'de güvenli gelecek için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz"

        Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte güvenli gelecek için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

        Gümüşhane Üniversitesi Uygulamalı Jeoloji Kürsüsünden Prof. Dr. Selçuk Alemdağ ve ekibinden destek alarak şehri daha güvenli hale getireceklerini dile getiren Çimen, "Şehrimizin her köşesini titizlikle tarayarak deprem riski taşıyan yapıları tespit edeceğiz. Daha sonra kentsel dönüşüm ile bu yapıları daha güvenli hale getireceğiz. Gümüşhane'nin deprem riskine karşı daha dirençli ve güvenli bir kent yapısına kavuşmasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Birkaç hafta daha sürebilecek küçük deprem aktivitesi görülebilir"

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Lütfiye Sayıl, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana gelen 4,3 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin, Kelkit'in güneyinde, Erzincan'a yakın konumda, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) içerisindeki Kelkit fayında meydana geldiğini söyledi.

        Bu fayın yaklaşık doğu-batı uzanımlı ve KAFZ'nin çizgisel hattına 100 kilometrelik mesafede olduğunu belirten Sayıl, "Şu ana kadar oluşan deprem aktivitesi ile ilgili yapılan gözlemler, 20 civarında küçük depremle (4,0'den küçük) bölgede aktivitenin sürdüğünü göstermektedir. Bu büyüklükteki depremlerden sonra birkaç hafta daha sürebilecek küçük deprem aktivitesi görülebilir." dedi.

        Sayıl, Trabzon'un depremlere uzaklığının 100 kilometre civarında olduğunu, bu nedenle depremlerin hissedildiğini ifade ederek "Dolayısıyla daha büyük depremlerin etkilerinin daha çok hissedileceği anlamına gelmektedir. Bu nedenle bölgemizdeki yapıların deprem dayanımı açısından kontrollerinin yapılması, eski ve mühendislik hizmeti almamış binaların, kamu kurumlarının, okulların depreme karşı güçlendirilmeleri önerilir." diye konuştu.

        Prof. Dr. Sayıl, KAFZ'nin uzunca bir süredir gerilim biriktirdiğinin bilindiğini ancak Kelkit fayında oluşan bu büyüklükteki depremlerin, KAFZ üzerindeki büyük depremleri (7,0'den büyük) tetikleyeceğini söylemenin çok doğru olmadığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz

        Benzer Haberler

        GÜMÜŞHANE'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3)
        GÜMÜŞHANE'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3)
        Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem (3)
        Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem (3)
        GÜMÜŞHANE'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM  
        GÜMÜŞHANE'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM  
        Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)
        Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)
        Gümüşhane Valisi Tanrısever'den depreme ilişkin açıklama:
        Gümüşhane Valisi Tanrısever'den depreme ilişkin açıklama:
        Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        Gümüşhane'de 4.1 büyüklüğünde deprem