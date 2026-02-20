Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane'deki ilkokulda öğrenciler yaşam becerileri kazanıyor

        Gümüşhane Gazipaşa İlkokulu'nda "Yaşam Becerileri ve Akıl Zeka Oyunları Sınıfı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 13:58 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'deki ilkokulda öğrenciler yaşam becerileri kazanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane Gazipaşa İlkokulu'nda "Yaşam Becerileri ve Akıl Zeka Oyunları Sınıfı" oluşturuldu.


        Öğrenciler, öğretmenleri eşliğine beden eğitimi ve oyun ile serbest etkinlikler derslerini, oluşturan atölyede gerçekleştiriyor.

        Yemek yapımı küçük tamiratlardan tarımsal üretime kadar birçok alanda uygulamalı eğitimler alan öğrencilere, takım çalışması, öz yeterlilik, problem çözme ve stratejik düşünme gibi becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Oluşturulan sınıfta öğrencilerin hem eğlenerek öğrenmelerine fırsat sunuluyor hem de yetenek ve ilgi alanlarının keşfedilmesi sağlanıyor.

        Okul müdürü Bayram Oral, AA muhabirine, öğrencilerin eğitimin yanı sıra günlük yaşam ve sosyal becerilerini geliştirmek için böyle bir atölye oluşturduklarını söyledi.

        Oluşturulan sınıfı ilkokul kademesindeki öğrencilerin kullandığını belirten Oral, öğrencilerin el kabiliyetlerini ve becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Üçüncü sınıf öğrencisi Özge Naz Ayvaz ise sınıfta ev işlerini öğrendiği, arkadaşları ile beraber eğlenceli zaman geçirdiğini vurguladı.

        Ayvaz, "Burada öğrendiklerimi evde uyguluyorum. Anneme yardım ediyorum." dedi.

        Birinci sınıf öğrencisi Hira Kadal da sınıfta öğrendiklerini uyguladığını anlatarak, "Anneme yardım ediyorum. Bazen annemle dikiş yapıyoruz. Annemle oyun oynuyoruz. Çok eğlenceli zamanlar geçiyorum. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Burada zekamızı geliştiriyoruz. Çok isteyerek geliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!

        Benzer Haberler

        Sahurda onları görenler şaşırıyor Özkürtün'de davullar geleceğin itfaiyecil...
        Sahurda onları görenler şaşırıyor Özkürtün'de davullar geleceğin itfaiyecil...
        Gümüşhane merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüphel...
        Gümüşhane merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüphel...
        Gümüşhane merkezli 391 milyonluk yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama
        Gümüşhane merkezli 391 milyonluk yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama
        Gümüşhane'nin Kırıklı köyünde 22 yıldır ücretsiz iftar veriliyor
        Gümüşhane'nin Kırıklı köyünde 22 yıldır ücretsiz iftar veriliyor
        Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor
        Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor
        Gümüşhane'deki yaşam tünelinde 21 bin kişiye trafik kuralları anlatıldı
        Gümüşhane'deki yaşam tünelinde 21 bin kişiye trafik kuralları anlatıldı