        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Gümüşhane merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 19:35 Güncelleme: 19.02.2026 - 19:35
        Gümüşhane merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Gümüşhane merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Gümüşhane ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve para nakline aracılık faaliyetlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen ​​​​​​​F.A, K.M, M.A, M.K. ve B.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Operasyon kapsamında bir şüphelinin arandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

