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Bakan Karaismailoğlu: Coğrafi konum avantajlarını, kazanıma dönüştüreceğiz/ Ek fotoğraflar
24 Nisan 2021 Cumartesi, 16:36 DHA

Bakan Karaismailoğlu: Coğrafi konum avantajlarını, kazanıma dönüştüreceğiz/ Ek fotoğraflar
Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu, 650 kilometreye çıkaracağız” “Kürtün Ayrım Kavşağı’nın hizmete açılmasıyla, Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada, kesintisiz, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlayacağız”
24 Nisan 2021 Cumartesi, 16:16 İHA

Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli törenle hizmete girdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu, 650 kilometreye çıkaracağız” “Kürtün Ayrım Kavşağı’nın hizmete açılmasıyla, Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada, kesintisiz, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlayacağız”
Bakan Karaismailoğlu: Coğrafi konum avantajlarını, kazanıma dönüştüreceğiz (2)
24 Nisan 2021 Cumartesi, 16:00 DHA

Bakan Karaismailoğlu: Coğrafi konum avantajlarını, kazanıma dönüştüreceğiz (2)
Gümüşhane’de 23 Nisan kutlamaları
23 Nisan 2021 Cuma, 15:00 İHA

Gümüşhane’de 23 Nisan kutlamaları
Gümüşhane’de ‘Siron’ satışlarına Ramazan dopingi Ramazanla birlikte siron satışları arttı
23 Nisan 2021 Cuma, 12:00 İHA

Gümüşhane’de ‘Siron’ satışlarına Ramazan dopingi Ramazanla birlikte siron satışları arttı
2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sarıyer: 3
22 Nisan 2021 Perşembe, 18:00 İHA

2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sarıyer: 3
Yüzyıllardır anadan kıza öğretilerek yaşatılan gelenek: Dölek Güveci Dölek Güveci tescillenerek Gümüşhane’nin 10. coğrafi işaretli ürünü oldu Bu toprak kapta pişen yemek hem lezzetli hem daha sağlıklı Yalnızca kadınların ürettiği Dölek Güveci Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiliyor Çamur bu köydeki kadınların elinde güvece dönüşüyor
22 Nisan 2021 Perşembe, 10:00 İHA

Yüzyıllardır anadan kıza öğretilerek yaşatılan gelenek: Dölek Güveci Dölek Güveci tescillenerek Gümüşhane’nin 10. coğrafi işaretli ürünü oldu Bu toprak kapta pişen yemek hem lezzetli hem daha sağlıklı Yalnızca kadınların ürettiği Dölek Güveci Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiliyor Çamur bu köydeki kadınların elinde güvece dönüşüyor
Gümüşhane’de üreticilere 146 bin 700 adet fide dağıtıldı
20 Nisan 2021 Salı, 17:00 İHA

Gümüşhane’de üreticilere 146 bin 700 adet fide dağıtıldı
Torul’da sıcak iftar yemeği vatandaşların evlerine kadar götürülüyor
19 Nisan 2021 Pazartesi, 13:00 İHA

Torul’da sıcak iftar yemeği vatandaşların evlerine kadar götürülüyor
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