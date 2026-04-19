Gümüşhane'de anne ayının yavrusunu başka bir ayıdan koruması görüntülendi
Giriş: 19.04.2026 - 10:56 Güncelleme:
Gümüşhane'de anne ayının yavrusunu başka bir ayıdan korumaya çalıştığı anlar kayda alındı.
Anne ayı ve yavrusu, il merkezine bağlı Gökdere köyü kırsalında görüldü.
Bölgede yavrusuyla yiyecek arayan anne ayı, kısa bir süre sonra başka bir ayının bulundukları alana geldiğini fark etti.
Yavrusunu koruma iç güdüsüyle diğer ayıya saldıran anne ayı daha sonra alandan uzaklaştı.
Anne ayı ve yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.
