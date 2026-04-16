Gümüşhane'de üniversitelilerden lise öğrencilerine kitap yardımı

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, lise öğrencilerine yönelik kitap desteğinde bulundu.



Gümüşhane Üniversitesi'nde farklı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri tespit etti.



Farklı üniversitelerdeki öğrenciler ile yardımsever kişilerin de desteğiyle bu öğrencilere soru bankası ve konu anlatım kitapları hediye edildi.



İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Arda Ölmez, AA muhabirine, arkadaşlarıyla kitap seferberliği başlattıklarını söyledi.



İhtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Ölmez, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuruların ardından Ankara, İzmir ve Aydın gibi Türkiye'nin farklı kentlerinden destek geldiğini anlattı.



Ölmez, "Kırsal bölgede okuyan arkadaşlarımızın hiçbir eksiklikleri olmasın. Onlar da büyükşehirlerde okuyan arkadaşları gibi bütün her şeye erişebilsin diye uğraşıyoruz. Onlara da kitap desteği sağlamaya çalışıyoruz." dedi.



Ankara Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Programı öğrencisi Talha Celal Turan ise gerçekleştirdikleri çalışmada çok güzel geri dönüşler ve Türkiye'nin farklı noktalarından kitap yardımı aldıklarını aktardı.



Kitapları öğrencilere ulaştırmaya başladıklarını ifade eden Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

