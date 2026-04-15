Gümüşhane'de otomobilin dere yatağına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Güvercinlik köyü mevkisinde seyreden M.Ö'nün kullandığı 25 AEU 553 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. İhbar üzerine, olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.Ö. ve araçta bulunan Y.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

