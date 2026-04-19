        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Zigana Dağı safari yapmak isteyenleri ağırlıyor

        Zigana Dağı safari yapmak isteyenleri ağırlıyor

        Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonlarından Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi, ATV başta olmak üzere doğaseverlere keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.

        Giriş: 19.04.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında 1991'de kış sporları turizm merkezi ilan edilen kayak merkezi, Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane merkeze 40 kilometre mesafede bulunuyor.

        Amatör ve profesyonel kayakçıların yanı sıra kızak keyfi yaşamak isteyenlerin tercih ettiği merkez, konuklarına Zigana Dağı'nda ATV ile safari turu imkanı da sunuyor.

        Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletme Müdürü Abdullah Eroğlu, AA muhabirine, ziyaretçilerin kayak yapmanın yanı sıra farklı aktiviteler ile keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.

        Kayak tesislerinde halen kar bulunduğunu belirten Eroğlu, ziyaretçilerin çamurda ve karda safari yaptıklarını ifade etti.

        Ziyaretçilerden Samet Turhan, Zigana Dağı'nın güzel bir doğası olduğunu, kar ve yeşili aynı anda gördüklerini kaydetti.

        Turhan, arkadaşları ile ATV safari turu yaptıklarını ifade ederek, "Eşsiz bir güzellikti. Hem kuru topraktı hem çamurlu topraktı. Hem de karda etkinlik yaptık. Çok mutlu olduk. Ben ilk defa yaptım ve çok eğlendim." diye konuştu.

        Aleyna Öztürk de karla kaplı bölgede güzel bir atmosferde zaman geçirdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Gümüşhane'de anne ayının yavrusunu başka bir ayıdan koruması görüntülendi
        Gümüşhaneli girişimcinin geleneksel çözümü dünya pazarına açıldı "Uğraşamay...
        Kayalıklardan süzülen zarafet kameralarda Gümüşhane'de iseniz dikkat, karşı...
        Gümüşhaneliler Kahramanmaraş'ın acısını paylaştılar
        Harşit Çayı'nda su samuru görüntülendi
        Gümüşhane'de üniversitelilerden lise öğrencilerine kitap yardımı
