Zigana Dağı safari yapmak isteyenleri ağırlıyor

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonlarından Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi, ATV başta olmak üzere doğaseverlere keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.



Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında 1991'de kış sporları turizm merkezi ilan edilen kayak merkezi, Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane merkeze 40 kilometre mesafede bulunuyor.



Amatör ve profesyonel kayakçıların yanı sıra kızak keyfi yaşamak isteyenlerin tercih ettiği merkez, konuklarına Zigana Dağı'nda ATV ile safari turu imkanı da sunuyor.



Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletme Müdürü Abdullah Eroğlu, AA muhabirine, ziyaretçilerin kayak yapmanın yanı sıra farklı aktiviteler ile keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.



Kayak tesislerinde halen kar bulunduğunu belirten Eroğlu, ziyaretçilerin çamurda ve karda safari yaptıklarını ifade etti.



Ziyaretçilerden Samet Turhan, Zigana Dağı'nın güzel bir doğası olduğunu, kar ve yeşili aynı anda gördüklerini kaydetti.



Turhan, arkadaşları ile ATV safari turu yaptıklarını ifade ederek, "Eşsiz bir güzellikti. Hem kuru topraktı hem çamurlu topraktı. Hem de karda etkinlik yaptık. Çok mutlu olduk. Ben ilk defa yaptım ve çok eğlendim." diye konuştu.



Aleyna Öztürk de karla kaplı bölgede güzel bir atmosferde zaman geçirdiklerini belirtti.

