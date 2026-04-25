        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Kelkit'te kene ile mücadele çalışması başlatıldı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kene popülasyonuna karşı mücadele çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Kaymakamlık tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı önlemlerin artırıldığı ilçede, belediye ekiplerince piknik alanları ilaçlandı.


        Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, 2025'te ilçede 16 vaka görüldüğünü, bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.


        Keneyle mücadele kapsamında ilgili kurumların yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı yapıldığını belirten Yılmaz, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyetleri organize edileceğini vurguladı.


        Havanın ısınmasıyla vatandaşların piknik alanlarına çıkmaya başladığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:


        "Dolayısıyla vakaların görülme olasılığı da artıyor. Çünkü doğanın canlanmasıyla birlikte bu canlılar da doğada kendine yer bulmaya çalışıyor. Piknik alanlarına çıkan vatandaşlarımızın önlem alması gerekiyor. Mutlaka açık tonlu elbiseler giyilmeli. Serilecek örtüler de buna göre tercih edilmeli. Özellikle ayağı kapatan çizme kullanılması veya pantolon paçalarının çorap içine alınmasıyla kenenin tutunması önlenmeye çalışılmalı. Bu gibi alanlardan dönen vatandaşların mutlaka üzerlerini kontrol etmesi gerekiyor."


        Hayvancılıkla uğraşanlara da uyarılarda bulunan Yılmaz, ağıldan dönüldüğünde mutlaka vücut kontrolü yapılması gerektiğinin altını çizdi.


        Yılmaz, şüpheli bir durumda müdahale edilmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine de dikkati çekti.


        Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ise keneye karşı ilaçlama faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.


        Yılmaz, belediye ekiplerince ilaçlama çalışmalarının sabah erken ve akşam geç saatlerinde yapıldığını ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
