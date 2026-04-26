Gümüşhane'deki Kelkit Çayı'nda rafting etkinliği yapıldı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Kelkit Çayı'nda rafting etkinliği organize edildi.



Söğütlü Beldesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği etkinliğe katılanlar, 5,5 kilometrelik parkurda rafting yaptı.



Söğütlü Belediye Başkanı İsa Koç, AA muhabirine, beldelerinde ilk defa rafting yapıldığını söyledi.



Koç, etkinliğin Gümüşhane ve ilçelerden yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirterek, "Kelkit Çayı'nın debisinin en yüksek olduğu zamandayız. Doğamızın zorlu şartlarını bu tür spor aktiviteleri ile gerçekleştirerek vatandaşlarımıza farklı bir gün yaşatmayı hedefledik." diye konuştu.



Katılımcılardan Rabia Efe ise rafting etkinliğinin çok eğlenceli geçtiğini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



Etkinliğe, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.







