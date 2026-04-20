Gümüşhane'de heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

Gümüşhane'de meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Merkeze bağlı Aşağıalıçlı köyünde yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği köy yolu, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine İl Özel İdaresi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Heyelanın meydana geldiği bölgedeki 1 ahır zarar gördü, 3 müstakil ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.