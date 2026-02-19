Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor

        Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan ramazanda yoldan geçenlere oruç açtırma geleneği sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 19:10 Güncelleme: 19.02.2026 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan ramazanda yoldan geçenlere oruç açtırma geleneği sürdürülüyor.


        Merkeze bağlı Kırıklı köyünde dönemin muhtarı Alim Aşkın tarafından 22 yıl önce ücretsiz iftar programı başlatıldı.

        Gümüşhane-Erzincan kara yolunun 24. kilometresinde, Gümüşhane-Kelkit-Köse yol ayrımında bulunan köyde, bu yıl da gelenek devam ettirildi.

        Program kapsamında durdurulan araçların sürücüsü ve yolculara yemek ikram edildi.

        Köy muhtarı Fikret Bulut, gazetecilere, yaklaşık çeyrek asır önce başlatılan oruç açtırma geleneğinin devam edeceğini söyledi.

        Geleneğe ilişkin bilgi veren Bulut, "Burada bir kamyonet şoförünün peynir ekmekle iftarı açtığını gören rahmetli Alim hocamız köy halkı ile görüşüyor. Bu geleneğimiz bu şekilde başlıyor. Bugünlere kadar geliyor." dedi.

        Gönüllü insanların destekleriyle geleneğin devam ettiğini belirten Bulut, "Bizler de onları burada temsil ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

        Köye iftar yapmak için gelen Celal Torun ise üç yıl önce ramazanda oğlunun Kırıklı köyünden geçerken köy muhtarı tarafından durdurulduğunu anlatarak, "Oğlumu aradığımda Kırıklı köyünde iftar yaptığını söyledi. Çok mutlu oldum. Bu geleneği başlatmış olanlara, sebep olanlara Allah'ım rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Şoförlerden Sezgin Yüksel de Tokat'tan Trabzon'a giderken iftar yapmak için durdurulduğunu anlatarak, "Ben yoluma devam edecektim. Muhtarım önümü kesti. Bana sürpriz oldu. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Tartıştığı aracın üzerine sürdü!
        Tartıştığı aracın üzerine sürdü!
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'deki yaşam tünelinde 21 bin kişiye trafik kuralları anlatıldı
        Gümüşhane'deki yaşam tünelinde 21 bin kişiye trafik kuralları anlatıldı
        Denizi olmayan Gümüşhane'de alabalık üretimi 2 bin tona ulaştı
        Denizi olmayan Gümüşhane'de alabalık üretimi 2 bin tona ulaştı
        Gümüşhane'de 391 milyon TL'lik yasa dışı bahis ağına darbe: 4 gözaltı
        Gümüşhane'de 391 milyon TL'lik yasa dışı bahis ağına darbe: 4 gözaltı
        Gümüşhane merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüphel...
        Gümüşhane merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüphel...
        Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele çalıştayı düzenlendi
        Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele çalıştayı düzenlendi
        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu
        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu