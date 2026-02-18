Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 22:17 Güncelleme: 18.02.2026 - 22:17
        Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis ve para nakline aracılık faaliyetlerine yönelik Gümüşhane ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


        Soruşturma kapsamında şüphelilerin hesaplarında yapılan incelenmede 391 milyon lira para hareketliliği tespit edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

