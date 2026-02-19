Canlı
        Tartıştığı aracın üzerine sürdü! | Son dakika haberleri

        Tartıştığı aracın üzerine sürdü!

        İstanbul Bayrampaşa'da akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Olayda trafikte tartışan panelvan sürücülerinden biri, diğerinin üzerine sürdü. Araçlarda hasar oluşurken, sürücüler kazadan sonra da bir süre tartışmaya devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 17:01 Güncelleme: 19.02.2026 - 17:01
        Tartıştığı aracın üzerine sürdü!
        Bayrampaşa'da trafikte tartışan iki panelvan araç sürücüsü kaza yaptı.

        AA'da yer alan habere göre Esenler Metris Bağlantı Yolu'nda iki panelvan araç sürücüleri arasında tartışma çıktı.

        Seyir halindeyken devam eden tartışmada sürücülerden biri, aracını diğerinin üzerine sürdü.

        Araçlarda hasar oluşurken, sürücüler kazadan sonra da bir süre tartışmaya devam etti.

