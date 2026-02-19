Tartıştığı aracın üzerine sürdü!
İstanbul Bayrampaşa'da akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Olayda trafikte tartışan panelvan sürücülerinden biri, diğerinin üzerine sürdü. Araçlarda hasar oluşurken, sürücüler kazadan sonra da bir süre tartışmaya devam etti
Bayrampaşa'da trafikte tartışan iki panelvan araç sürücüsü kaza yaptı.
AA'da yer alan habere göre Esenler Metris Bağlantı Yolu'nda iki panelvan araç sürücüleri arasında tartışma çıktı.
Seyir halindeyken devam eden tartışmada sürücülerden biri, aracını diğerinin üzerine sürdü.
Araçlarda hasar oluşurken, sürücüler kazadan sonra da bir süre tartışmaya devam etti.
